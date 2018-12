En tan solo una semana se planeaba que Marvel estrenara tres tráilers al hilo. El primero sería Capitana Marvel , seguido de ' Avengers: Endgame ' y finalmente ' Spider-Man: Far From Home '. No obstante, los planes se vieron afectados por cancelaciones de último minuto.

El segundo llegó ligera más tarde de lo esperado, así que el héroe arácnido quedó relegado para quizás todavía a finales de diciembre. Los mismos que filtraron las fechas de estreno de los tráilers ya comentan que otra vez se retrasaría ' Spider-Man: Far From Home'.

Daniel Richtman (DanielRPK), integrante de Super Bro Movies, explica que Sony decidió aplazar las primera imágenes de la película para separarla de ' Avengers: Endgame'. El objetivo que se la cinta se sostenga por si sola.

Otro de los motivos que se baraja es que Marvel habría intervenido para que no se mezclen las historias, recordemos que 'Spider-Man: Far From Home' viene después de los hechos de Endgame y se mostrarían spoilers directos de los sobrevivientes.