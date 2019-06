Spider-Man: Far From Home | ¿Será Peter Parker el niño de Iron Man 2? Tom Holland habló sobre esto

Las últimas

[{"id":121844,"title":"La cr\u00edtica de Yordy Reyna a los hinchas de la Selecci\u00f3n Peruana y el anuncio de su regreso a Alianza Lima","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-critica-yordy-reyna-anuncio-regreso-alianza-lima-121844","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/13\/5cd9789b23c9b.jpeg"},{"id":121840,"title":"Nicol\u00e1s Jarry vs. Andreas Seppi: sigue el debut del tenista chileno en la primera ronda de Wimbledon 2019","categoria":"Tenis","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/nicolas-jarry-vs-andreas-seppi-vivo-online-directo-streaming-live-gratis-espn-tennis-tv-atp-sigue-debut-tenista-chileno-primera-ronda-wimbledon-2019-nndc-121840","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/30\/5d193ee64db62.jpeg"},{"id":121846,"title":"Fortnite | As\u00ed puedes instalar y jugar al Battle Royale en un tel\u00e9fono no compatible","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/fortnite-puedes-instalar-jugar-battle-royale-telefono-compatible-121846","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/30\/5d193b13c362d.jpeg"},{"id":121689,"title":"Estados Unidos vs Curazao EN VIVO v\u00eda FOX Sports: se enfrentan por cuartos de final de la Copa Oro 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/estados-unidos-vs-curazao-vivo-lincoln-financial-field-online-transmision-narracion-univision-azteca-7-tdn-stream-copa-oro-2019-nndc-121689","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/29\/5d1830a72ca63.jpeg"},{"id":121756,"title":"Dieron la sorpresa: Universitario cay\u00f3 3-0 ante Coopsol por la segunda fecha de la Copa Bicentenario [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-vs-coopsol-vivo-via-golperu-copa-bicentenario-fecha-hora-canal-online-ver-gratis-directo-seguir-transmision-121756","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/30\/5d1932140f9bf.jpeg"},{"id":121772,"title":"Alianza Lima vs. Melgar EN VIVO: empatan 0-0 en duelo por la Copa Bicentanario","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-vs-melgar-vivo-ver-gratis-via-gol-peru-online-fecha-hora-canal-directo-enfrentan-hoy-copa-bicentenario-121772","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/12\/5cd8985c2d240.jpeg"},{"id":121835,"title":"\u00bfPor qu\u00e9 Roberto Firmino no es el mismo del Liverpool con la Selecci\u00f3n de Brasil?","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/brasil-vs-argentina-copa-america-firmino-razon-rinde-liverpool-semifinales-121835","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/30\/5d1934b81a50c.jpeg"},{"id":121837,"title":"\u00a1Est\u00e1s loco, Mohamed! El espectacular golazo de tiro libre con Egipto en la Copa Africana [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/youtube-mohamed-salah-golazo-tiro-libre-copa-africana-naciones-2019-video-nndc-121837","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/30\/5d19313571c99.jpeg"},{"id":121838,"title":"Universitario de Deportes vs. Coopsol: el gol con el que liquidaron a los cremas [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-vs-coopsol-gol-liquidaron-cremas-video-121838","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/30\/5d19387c943e9.jpeg"},{"id":121842,"title":"\"De m\u00ed m... hablaron\", el fuerte mensaje de Alexis S\u00e1nchez antes de enfrentar a la Selecci\u00f3n Peruana","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america\/peru-vs-chile-mi-m-hablaron-fuerte-mensaje-alexis-sanchez-enfrentar-seleccion-peruana-121842","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/25\/5d128fc0984a6.jpeg"},{"id":121841,"title":"Spider-Man: Far From Home | Wikipedia filtr\u00f3 toda la trama de la pr\u00f3xima cinta de Marvel [SPOILERS]","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/spider-man-far-from-home-wikipedia-filtro-trama-proxima-cinta-marvel-spoilers-121841","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/30\/5d1932e28d2e7.jpeg"},{"id":121686,"title":"\u00a1Desde el Lincoln Financial Field! Panam\u00e1 vs. Jamaica EN VIVO juegan por pase a 'semis' de Copa Oro 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/panama-vs-jamaica-vivo-directo-online-ver-transmision-via-tvmax-9-sky-televisa-fox-sports-directv-univision-copa-oro-2019-partido-copa-oro-2019-lincoln-financial-field-nndc-121686","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/30\/5d19377cb3dee.jpeg"},{"id":121839,"title":"Trago amargo: contin\u00faa el dolor de cabeza para Tite por lesiones en Brasil de cara al cl\u00e1sico ante Argentina","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/brasil-vs-argentina-marchan-lesiones-canarinha-semifinales-copa-america-2019-121839","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/30\/5d1936fcb7234.jpeg"},{"id":121710,"title":"Per\u00fa vs. Chile: fecha, hora y canal para ver el partidazo por semifinales de la Copa Am\u00e9rica","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america\/peru-vs-chile-vivo-dia-hora-canal-semifinales-copa-america-nndc-121710","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/29\/5d17d6b65256b.jpeg"},{"id":121588,"title":"Spider-Man: Far From Home | \u00bfSer\u00e1 Peter Parker el ni\u00f1o de Iron Man 2? Tom Holland habl\u00f3 sobre esto","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/spider-man-far-from-home-tom-holland-afirma-nino-iron-man-2-peter-parker-lejos-casa-marvel-sony-spiderman-121588","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d167800dd83b.jpeg"},{"id":121415,"title":"Avengers: Endgame | Echa un vistazo al tr\u00e1iler de la versi\u00f3n dom\u00e9stica [VIDEO]","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-publica-espectacular-trailer-version-domestica-vengadores-avengers-4-121415","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/27\/5d14fa1f8a1ba.jpeg"},{"id":121425,"title":"\"Avengers: Endgame\" en DVD y Blu-ray trae este material extra para los fan\u00e1ticos","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-conoce-contenido-traera-dvd-blu-ray-vengadores-avengers-4-121425","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/27\/5d1506b852268.jpeg"},{"id":121836,"title":"Chile se quej\u00f3 por el hotel donde concentra previo al choque ante Per\u00fa, seg\u00fan prensa sure\u00f1a","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/copa-america-disconformidad-chile-hotel-concentran-duelo-peru-121836","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/30\/5d192d979b975.jpeg"},{"id":121830,"title":"Wimbledon 2019: as\u00ed se jugar\u00e1 la primera ronda del Grand Slam brit\u00e1nico desde el All England Lawn Tennis","categoria":"Tenis","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/wimbledon-2019-vivo-directo-online-streaming-tv-hd-via-espn-sigue-primera-ronda-tercer-grand-slam-ano-britanico-roger-federer-rafael-nadal-novak-djokovic-nndc-121830","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/30\/5d1930898502a.jpeg"},{"id":121834,"title":"La confesi\u00f3n de Luis Su\u00e1rez tras fallar el penal y quedar fuera de la Copa Am\u00e9rica","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana-confesion-luis-suarez-luego-uruguay-quede-eliminada-copa-america-121834","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/29\/5d17d7e9cb020.jpeg"},{"id":121688,"title":"Avengers: Engdame | CEO de Marvel se refiere as\u00ed a la secuencia en la que aparece un personaje homosexual","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-engdame-kevin-feige-explica-escena-incluyo-personaje-homosexual-avengers-4-marvel-cine-121688","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/29\/5d17b0974da53.jpeg"},{"id":121831,"title":"Se acab\u00f3 lo que se daba: Barcelona hizo oficial la salida de Denis Su\u00e1rez","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-fichajes-oficial-salida-denis-suarez-rumbo-celta-vigo-nndc-121831","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/30\/5d192d404b005.jpeg"},{"id":121827,"title":"\u00a1Se encendieron las alarmas en Chile! Tres jugadores de 'La Roja' realizaron trabajo diferenciado en Porto Alegre","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-vs-chile-tres-jugadores-roja-realizaron-diferenciado-porto-alegre-copa-america-brasil-2019-121827","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/30\/5d1929800ef3b.jpeg"},{"id":121600,"title":"Dragon Ball Super | Toei Animation puede traer estas novedades en la Comic Con 2019 San Diego","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-esperar-comic-2019-san-diego-mostro-ano-pasado-dbs-mexico-121600","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d16935091f1e.jpeg"},{"id":121829,"title":"A su llegada a Belo Horizonte: Argentina pas\u00f3 control antidoping previo a su encuentro con Brasil","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-vs-brasil-albiceleste-paso-control-antidopaje-rutinario-semifinal-copa-america-2019-nndc-121829","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/30\/5d1928e8029ac.jpeg"},{"id":121833,"title":"Ric Flair sobre Triple H: \"El ser\u00e1 quien seguramente se encargue de la WWE cuando Vince McMahon ya no est\u00e9\"","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-aew-ric-flair-triple-h-sera-seguramente-encargue-wwe-vince-mcmahon-121833","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/30\/5d192d2fee558.jpeg"},{"id":121467,"title":"Dragon Ball Super | El proyecto de Merus para hacer que Nuevo Namek vuelva a la vida tras el paso de Moro","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-reestructuracion-nuevo-namek-planes-meerus-dbs-dragon-ball-mexico-121467","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/27\/5d1537a5e9e08.jpeg"},{"id":121824,"title":"Apex Legends | La segunda temporada del Battle Royale trae consigo estos ansiados retos","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/apex-legends-segunda-temporada-battle-royale-trae-ansiados-retos-121824","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/30\/5d191d75d0f8c.jpeg"},{"id":121682,"title":"Dragon Ball Super | Rap del Saiyajin Legendario superar\u00e1 los 10 millones de reproducciones en YouTube","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-rap-pelicula-broly-punto-superar-10-millones-vistas-youtube-dbs-dragon-ball-mexico-121682","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/29\/5d17a4ec7d8fb.jpeg"},{"id":121832,"title":"Dragon Ball Super: Broly llegar\u00e1 a Amazon Prime Video pr\u00f3ximamente","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-broly-llegara-amazon-prime-video-proximamente-121832","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/30\/5d192645b7a39.jpeg"},{"id":121610,"title":"Dragon Ball Super | \u00a1Goku Black en el pasado! As\u00ed se ver\u00eda el personaje si es que hubiese existo en los 90","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-goku-black-suma-ve-anime-fueran-anos-90-dbs-dragon-ball-mexico-121610","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d169b7b9071f.jpeg"},{"id":121813,"title":"\u00a1'Bombazo'! Chelsea le exige al Atl\u00e9tico pagar de inmediato o le quitar\u00e1 a Morata esta temporada","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/alvaro-morata-chelsea-exige-atletico-madrid-55-millones-euros-recuperara-delantero-121813","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/30\/5d19296a0fa38.jpeg"},{"id":121551,"title":"Dragon Ball Super | Toei Animation eleva las expectativas para la Comic-Con y todos esperan la nueva saga","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-revela-nueva-saga-toei-animation-promete-contenido-inedito-comic-2019-dbs-dragon-ball-121551","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d1647267b57f.jpeg"},{"id":121818,"title":"El mensaje de Diego God\u00edn luego de la eliminaci\u00f3n de Uruguay en manos de Per\u00fa [FOTO]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-mensaje-diego-godin-quedar-eliminado-copa-america-foto-121818","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/29\/5d17daab50afc.jpeg"},{"id":121828,"title":"Attack on Titan, temporada 4: anuncian oficialmente el final de la serie de animaci\u00f3n de Hajime Isayama","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/attack-on-titan-temporada-4-anuncian-oficialmente-final-serie-animacion-hajime-isayama-nnda-nnlt-121828","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/30\/5d19289d131fb.jpeg"},{"id":121825,"title":"Israel Khan anot\u00f3 el segundo gol de Coopsol contra Universitario en la Copa Bicentenario [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-vs-coopsol-israel-khan-anoto-segundo-gol-nortenos-duelo-copa-bicentenario-video-121825","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/30\/5d19254572cda.jpeg"},{"id":121823,"title":"El hincha de Alianza Lima que le hizo gol a Universitario en la Copa Bicentenario [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-vs-coopsol-hincha-alianza-lima-le-hizo-gol-cremas-video-121823","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/30\/5d1920493c7f6.jpeg"},{"id":121821,"title":"Chocar\u00e1n por Copa Am\u00e9rica: \u00bfqui\u00e9nes son los sobrevivientes del \u00faltimo Brasil vs. Argentina?","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-vs-brasil-copa-america-sobrevivientes-enfrentamiento-fotos-121821","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/30\/5d1926612fe37.jpeg"},{"id":121683,"title":"La quinta de 'La Rojita': Espa\u00f1a es pentacampeona del Europeo Sub 21 tras vencer 2-1 a Alemania","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/espana-vs-alemania-vivo-directo-online-espn-cuatro-final-europeo-sub-21-2019-nndc-121683","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/30\/5d191fd49af96.jpeg"},{"id":121820,"title":"\u00a1Como en Street Fighter! Kenny Omega y The Young Bucks usaron el 'Hadouken' en su lucha en Fyter Fest [VIDEO]","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/aew-kenny-omega-the-young-bucks-usaron-hadouken-lucha-brothers-laredo-kid-fyter-fest-video-121820","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/30\/5d191ee2b2f5d.jpeg"},{"id":121816,"title":"\u00a1Con el Mineirao repleto! Se agotaron las entradas para el Argentina vs. Brasil por Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil-vs-argentina-entradas-agotadas-partido-semifinales-copa-america-2019-nndc-121816","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/30\/5d1919a66f09b.jpeg"},{"id":121819,"title":"PUBG recibe actualizaci\u00f3n con una caracter\u00edstica peculiar de Apex Legends","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/pubg-recibe-actualizacion-caracteristica-peculiar-apex-legends-121819","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/30\/5d19185b372bf.jpeg"},{"id":121817,"title":"Spider-Man: Far From Home | Siete cosas que muchos desconocen del Hombre Ara\u00f1a","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/spider-man-far-from-home-siete-cosas-desconocen-hombre-arana-spiderman-121817","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/30\/5d191bce8b35a.jpeg"},{"id":121815,"title":"\u00a1Sale el campe\u00f3n! El 'pinchazo' de Olmo para el 2-0 de Espa\u00f1a ante Alemania por el Europeo Sub 21 [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/espana-vs-alemania-vivo-ver-gol-dani-olmo-final-europeo-sub-21-2019-video-121815","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/30\/5d19193b62480.jpeg"},{"id":121814,"title":"PUBG a\u00f1adi\u00f3 esta caracter\u00edstica de Apex Legends en sus partidos y todos los gamers agradecen","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/pubg-anadio-caracteristica-apex-legends-partidos-gamers-agradecen-121814","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/30\/5d19187dce149.jpeg"},{"id":121811,"title":"\u00a1Por su revancha! Carlos Zambrano y la oportunidad de eliminar a Chile en la Copa Am\u00e9rica","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-chile-carlos-zambrano-revancha-copa-america-despues-cuatro-anos-dpm-121811","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/27\/5d14e79e850d1.jpeg"},{"id":121812,"title":"Crash Team Racing Nitro-Fueled | Actualizaci\u00f3n arreglar\u00e1 problema de guardado en PlayStation 4","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/crash-team-racing-nitro-fueled-actualizacion-arreglara-problema-guardado-playstation-4-121812","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/30\/5d1912f47a102.jpeg"},{"id":121767,"title":"Sporting Cristal gan\u00f3 3-1 a Atl\u00e9tico Grau por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Bicentenario","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-vs-atletico-grau-vivo-directo-copa-bicentenario-via-golperu-piura-121767","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/30\/5d191b7d0206c.jpeg"},{"id":121809,"title":"\u00a1Con mesas, p\u00faas y tachuelas! Jon Moxley se llev\u00f3 la victoria en su debut en el AEW Fyter Fest [VIDEO]","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-aew-jon-moxley-debuto-victoria-joey-janela-fyter-fest-mesas-puas-sillas-tachuelas-video-121809","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/30\/5d1913fb370e4.jpeg"},{"id":121810,"title":"Avengers: Endgame | Este es el material extra que contiene el reestreno de los Vengadores [SPOILER]","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-material-extra-contiene-reestreno-vengadores-avengers-4-121810","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/30\/5d1913eedaeb8.jpeg"}]