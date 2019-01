Spider-Man: Far From Home | Tráiler internacional resuelve esta duda sobre el traje del Hombre Araña

Hasta que llegó el tráiler oficial de Spider-Man: Far From Home. Muchos estaban esperando esta entrega de Sony Pictures y Marvel , pues se trata de una cinta clave para el futuro del UCM. Lo que sí es que hay un detalle que viene confundiendo a muchos.



Sucede que un avance para Estados Unidos se muestra que Peter Parker no guardó su traje de Spider-Man en la maleta para su viaje. ¿Cómo es que lo tiene una vez en Europa?



La respuesta la hallamos en el tráiler internacional de Spider-Man: Far From Home. Sucede que fue la tía de Peter Parker quien no permitió que a su sobrino se le olvidara su traje de superhéroe. Esto aparece en los primeros segundos del tráiler oficial.



Lo puedes notar en el post-it encima del traje donde se lee el texto " Casi se te olvida esto, May".

Spider-Man: Far From Home | Sinopsis

La página IMDB ha colocado la siguiente sinopsis:



" Luego de los eventos de la película sin título de los Vengadores (Avengers 4), Peter Parker y sus amigos disfrutarán de unas vacaciones de verano en Europa. Peter se encontrará en un grave problema contra un villano denominado Mysterio, ya que deberá a salvar a sus amigos antes que sea demasiado tarde."

Ficha técnica de Spider-Man: Far From Home