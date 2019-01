Spider-Man: Far From Home | Tráiler tendría esta nueva fecha de estreno en 2019

Spider-Man: Far from Home es uno de los estrenos más esperados en 2019. Ya venimos hablando de estos desde 2018, pero aún no tenemos pista sobre de qué tratará la cinta, salvo por algunas cuántas filtración. ¿Para cuándo el tráiler oficial?



De acuerdo con SuperBroMovies, posteriormente confirmado por Comic Book Resources, el 15 de enero sería la fecha prevista por Marvel Studios para compartir las primeras imágenes de Spider-Man: Far from Home, cinta protagonizada por Tom Holland.



Esperemos que esta fecha no sea cambiada en último momento. A fines de 2018, había un rumor en redes sociales de que tendríamos noticias sobre Spider-Man: Far from Home, casi al mismo tiempo que Capitana Marvel y Avengers Endgame.



Spider-Man: Far from Home está protagonizada por Zendaya, Marisa Tomei, Michael Keaton, Jake Gyllenhaal, Samuel L. Jackson, Cobie Smuldes, entre otros. El estreno está programado para el 5 de julio.