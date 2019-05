Spider-Man: Far From Home | ¿Qué se ve en las dos escenas post-créditos de la cinta del Hombre Araña?

Tensión en Internet por las nuevas filtraciones de Spider-Man: Far From Home. Un usuario de Reddit dio a conocer que tuvo acceso a la película y visualizó las dos escenas post-créditos del Hombre Araña.



El usuario, identificado como RoyG575, publicó hace tres días la descripción completa de las escenas post-créditos de Spider-Man: Far From Home. De acuerdo con RoyG575, él es un especialista en efectos especiales de Disney y tuvo acceso a este material a partir de la producción de la cinta.



RoyG575 explica que las dos escenas post-créditos de Spider-Man: Far From Home están divididas en ' mid-credit scene' y 'post-credit scene', es decir, en una escena a mitad y al final de los créditos. El usuario de Reddit explica el 'post-credit scene' no es tan importante, porque se trata de una escena cómica entre Peter Parker y Happy.



Lo realmente importante está en el ' mid-credit scene' de Spider-Man: Far From Home. Según su descripción, la escena " comienza en una habitación oscura, con música escalofriante. Un Mysterio derrotado y triste mira por la ventana desde un rascacielos en la noche. La vista de la toma es por dentro del edificio hacia afuera, por lo que no se puede ver el edificio en sí. Se escucha una voz en el fondo (que suena en ruso), que dice algo así como 'Nos venció una vez, pero pronto pagará'".



" Mysterio se da la vuelta y revela que la voz es de Camaleón, quien aparece con su traje. Mysterio dice: 'Dimitri, gracias por darme la espalda'. Chameleon responde con 'no te preocupes, hay más de nosotros'. En ese momento, la música se oscurece mientras el Buitre (atuendo similar al de Homecoming, pero con algunas modificaciones), Escorpión (atuendo similar a los cómics pero con pocas diferencias), Shocker (un atuendo diferente a Homecoming, se parece al traje rojo y amarillo de los cómics), y un hombre en un traje de negocios entra desde otra habitación".



" El empresario reúne a los villanos y dice: 'Tengo una propuesta'. La cámara se desplaza hacia el exterior del edificio, que es la antigua torre Stark / Avengers que ahora tiene el nombre "OSCORP" en una gran fuente verde, en el mismo lugar donde estaba el logotipo de Stark, y lo muestra durante unos segundos".



RoyG575 precisa que ahí termina la escena post-créditos. Agrega que no pudo saber si el hombre de negocios era Norman Osborn, "o si simplemente era un asistente, no conocía al actor que lo interpretaba".



Todo hace indicar que el final de Spider-Man: Far From Home deja por adelantado la aparición de Sinister Six en una próxima entrega del MCU.