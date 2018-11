¡Stan Lee en el UCM! Mira todos los cameos del genio de Marvel en el cine y la TV [VIDEO]

Stan Lee , el genio detrás de los cómics y superhéroes más populares de Marvel , falleció a los 95 años en Los Angeles, Estados Unidos. Su partido ha hecho que hagamos memoria sobre todas sus apariciones en la franquicia cinematográfica de Marvel, por lo que compartimos todas sus apariciones desde 1989.



Aunque no lo creas, Stan Lee estuvo presente en la pantalla de todas las cintas de Marvel desde 'The Trial of the Incredible Hulk' a fines de la década de 1980 hasta 'Ant-Man and the Wasp ' de 2018.



Stan Lee apareció en al menos 30 películas del Universo Cinematográfico de Marvel, algo tan singular que los mismos seguidores del cómic recopilaron todas las escenas en las que hizo un cameo. Hace falta precisamente la más actual, razón por la que la agregaron en las siguientes líneas.

Último cameo de Stan Lee (YouTube)