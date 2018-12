El drama de Anakin Skywalker en Star Wars estuvo marcada por su madre, Shmi Skywalker. Supimos de ella por primera vez en Episodio I: Amenaza fantasma, luego vuelve a salir en la pantalla grande en Episodio II: El ataque de los clones.



Nunca se supo a ciencia cierta quién era el padre de Anakin, de quien se supo que era "El Elegido" en el universo de Star Wars. Han pasado muchos años para que por fin tengamos una respuesta, que llega en el número 25 de la serie 'Darth Vader: Dark Lord of the Sith'.



Primero recordemos que Shmi Skywalker le dijo al maestro Jedi Qui-Gon Jinn en Episodio I que "no había padre. Lo llevé, di a luz, lo crié, no puedo explicar lo que sucedió". A partir de esta revelación en la película, lo que hace el cómic es argumentar esta lógica a partir de la intervención del lado oscuro para el origen de Anakin.



Cuando Darth Vader está por morir en el cómic, este recuerda al Emperador Palpatine (Darth Sidious) manipulando el vientre de su madre, específicamente el útero para dar origen a Anakin. Esto nos lleva creer entonces que Palpatine es lo más cercano a un padre para Anakin.

