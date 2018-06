Star Wars: spin-off de Obi-Wan Kenobi se estrenaría en plataforma de Disney

Los spin-off de Star Wars tendrían un futuro incierto tras los resultados insatisfactorios de Solo en la taquilla internacional. Lo que parece ser una idea para el futuro de estas historias es la actual intención de Disney por estrenar el spin-off de Obi-Wan Kenobi en su servicio de video en streaming.



La web The Playlist dio a conocer las intenciones de Disney para atraer a más suscriptores a su servicio de contenido audiovisual on-demand.



El proyecto de la película centrada en Kenobi estaría centrado en los eventos sucedidos entre Revenge of the Sith y A New Hope . Ewan McGregor ha revelado su interés público en repetir el papel.



A pesar del fracaso de Solo , Disney continuará con los spin-off aunque "están pensando y planeando cómo hacerlos y cómo promocionarlos de forma distinta" , señaló Hollywood Reporter .