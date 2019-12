¿Un nuevo personaje en la trilogía de Star Wars? La cinta “Star Wars: The Rise of Skywalker” llegará a las salas de cine de Perú el 19 de diciembre de este año y promete revelar varios detalles que quedaron en el aire tras las dos pasadas películas.

Pese a que hay mucho por aclarar, parece que la preocupación de los fans es saber si Baby Yoda estará presente o tendrá un cameo. Esta duda se la hizo llegar el medio Variety a J.J. Abrams, el director de la cinta.

Lamentablemente, el directivo confirmó que no estará presente el pequeño aunque nos dejó una declaración un tanto divertida: “Es la cosa más linda de todos los tiempos. ¿Cómo puedes decir que no a Baby Yoda? No puedes”.

El argumento de su ausencia se basa en que The Mandalorian y Star Wars: The Rise of Skywalker ocurren en momentos temporales diferentes. No podrían cruzar historias jamás.