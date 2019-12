¿Ganó el Lado Oscuro de la Fuerza? La página Rotten Tomatoes registró una calificación de 58% de aprobación a la película “Star Wars: The Rise of Skywalker”. La cifra, como es de esperarse, preocupa a la comunidad a pocas horas del estreno internacional.

Unas 147 críticas registradas en Rotten Tomatoes condenaron a la última película de Star Wars en la escala “Tomatometer”. Los votos están divididos entre 85 que consideran a la película como “fresca” y 62 como “podrido”.

A continuación repasamos algunas de las críticas más ácidas contra el último suspiro de Star Wars.

“The Rise of Skywalker puede cumplir con la nostalgia de Star Wars, pero falla como una conclusión satisfactoria de esta franquicia épica” - Pay or Wait

“¿Esperamos 42 años por giros de trama irrisorios y fan service con esteroides?” - Hollywood in to

“Rise of Skywalker simplemente se siente como un encogimiento de hombros y una marcha hacia lo esperado” - Detroit News

“Para una película basada en la satisfacción de los fanáticos, The Rise of Skywalker es una conclusión claramente insatisfactoria de lo que había sido unas pocas películas imperfectas pero en su mayoría buenas” - Associated Press

“Rise of Skywalker funciona como si la única tradición cinematográfica a su disposición provenga de una galaxia muy, muy lejana" - indieWire

“¿Responde la película a algunas de las preguntas candentes que ha tenido desde que salió ‘The Force Awakens’ en 2015? Sí. ¿Te gustarán dichas respuestas? Lo más probable es que no” - Gulf News

“'The Rise of Skywalker’ es una mala película y un final miserable que no tiene otro propósito que el de asegurar (al menos algunos) fanáticos adultos de la original ‘Star Wars’ de que todavía son los “elegidos” de la galaxia de la cultura pop” - Forbes

“Star Wars: The Rise Of Skywalker sufre la desgracia de tener un director al que le importa más desenterrar el pasado de una franquicia que seguir adelante con una historia original” - We Got This Covered