La cinta “Star Wars: The Rise of Skywalker” es la última de la trilogía contemporánea de la saga. Este estrenó contendrá por fin la revelación del pasado de Rey, la nueva protagonistas que lleva toda la carga de los Jedi.

Como se puede suponer, el guión original es uno de los elementos que más valen para Disney. La empresa del ratón no desea que nada se les filtre antes del estreno oficial, el cual está programado para el 19 de diciembre.

Curiosamente, el guión sí llegó a ponerse a la venta en eBay. El director J.J, Abrams reveló que todo el contenido de “Star Wars: The Rise of Skywalker” estaba a la venta: “Uno de nuestros actores, no diré cuál, quiero decirlo pero no lo haré, dejó una copia del guión debajo de su cama y fue encontrado por alguien que limpiaba su cuarto”, contó en el programa Good Morning America.

Pues el actor John Boyega rompió su silencio al respecto y contó que que realmente había sucedido. “Me estaba mudando de apartamento y dejé el guion debajo de mi cama (...) Cuando me desperté por la mañana, lo cogí para llevármelo, pero mis amigos vinieron y, sabes, empezamos una pequeña fiesta y el guion simplemente se quedó ahí”, comentó.

“Unas semanas después, una persona de la limpieza llegó, encontró el guion y lo puso en eBay por unas 65 libras (unos 84 dólares). ¡Así que esa persona no conocía su valor real!”, cerró el actor de forma burlona.

Quien no se lo tomó a broma fue Disney. “Fue aterrador. Me llamaron todos los ejecutivos. Incluso Mickey Mouse me llamó en plan: '¿Pero qué has hecho?’”, añadió el actor.

Al final, la empresa recuperó el guión perdido antes de que sea vendido en eBay y que se filtre por completo por Internet.