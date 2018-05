Un verdadero fanático de Star Wars sabría que Anthony Daniels es el actor que ha aparecido en todas las películas de la franquicia. Ahora con el estreno de Solo: A Star Wars Story , Daniels volverá a participar pero con un personaje distinto a C3-P0 .



El detrás del disfraz de C3-P0 no solo ha estado presente en las grandes producciones cinematográficas, sino también en las animaciones de los últimos años. Aquí una repaso de su historial:



Star Wars: Episode I – The Phantom Menace (1999)

Star Wars: Episode II – Attack of the Clones (2002)

Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith (2005)

Star Wars: Episode IV – A New Hope (1977)

Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back (1980)

Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi (1983)

Star Wars: Episode VII – The Force Awakens (2015)

Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi (2017)

Rogue One: A Star Wars Story (2016)

La película animada Star Wars: The Clone Wars (2008)

La serie animada Star Wars: Clone Wars (2003)

La serie animada Star Wars: Rebels (2014)



La lista es larga y pudo ampliarse aún más si consideramos los videojuegos.



Fue el actor Mark Hammill (Luke Skywalker) quien reveló el papel de Daniels en la nueva cinta durante una entrevista con el Washington Post .



"Tony Daniels está muy feliz porque ha participado en todas las películas de Star Wars. En cada una. Está en todas las precuelas, está en Rogue One, está en Solo... ¡Ups! Espero que eso no sea un... Bueno, en fin”.



Jonathan Kasdan , uno de los guionistas de Solo, confirmó lo declarado por Hammill.



“Anthony Daniels está en la película, pero es un personaje diferente. [...] El Wookie que ayuda a los protagonistas escapar [durante una de las secuencias de la película], el mejor amigo de Chewbacca, es interpretado por Anthony Daniels” .



Así que estás avisado. Si irás a ver la película, presta atención a la escena para identificar a este singular personaje.