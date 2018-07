Stranger Things: actor que hace de Will confirma la muerte de este personaje

Stranger Things , la serie exclusiva de Netflix que ya cuenta con su versión cómic , ha cautivado a millones con una historia sencilla de un grupo de chicos y extraños monstruos de un universo paralelo.



Actualmente está en desarrollo la tercera temporada de Stranger Things , por lo que hay bastantes rumores sobre las nuevas aventuras. Uno de ellos es sobre el destino de Chester , un perro que se escapó para ir en la búsqueda de Will ( Noah Schnapp ) cuando fue capturado por el Demogorgon en la primera temporada.



Fue el mismo Schnapp quien reveló el destino del can durante una rueda de prensa en la Stranger Con de Chicago , en Estados Unidos .



"Pienso que murió, ¿no? Sí, pueden decirlo, supongo, ya que, en esta temporada, hay una tumba para él que puedes ver" , señaló.



No hay fecha exacta para el lanzamiento de la tercera temporada de Stranger Things . Solo se sabe que será en algún momento del 2019.

