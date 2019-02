Avengers Endgame | Razones para dudar de que habrá un nuevo tráiler de los Vengadores en el Super Bowl 2019

El nuevo tráiler de Avengers 4 se hace esperar para el intermedio del Super Bowl 2019. El partido de fútbol americano entre Los Angeles Rams y New England Patriots tiene en vilo a la comunidad Marvel , no necesariamente por el espectáculo deportivo, sino por el segundo avance de la secuela de ' Infinity War'.



Las razones no son pocas para creer que Avengers Endgame tendrá un espacio en el Super Bowl 2019. Varios medios han comunicado que Disney ha reservado la tanda publicitaria para anunciar sus proyectos cinematográficos, además que el evento deportivo es uno de los más sintonizados en Estados Unidos.



¿Pero qué tal si Disney apuesta por no revelar nada sobre Avengers 4? Recordemos que Endgame forma parte de una parrilla más amplia de producciones cinematográficas que también requieren de la difusión en la Super Bowl 2019. Dumbo, Aladdín, Toy Story, Rey León y Star Wars son solo algunas de las películas que destacan para el futuro de Disney.



En caso de haber un tráiler de Avengers 4, la comunidad espera que sea más revelador que el primero que salió a fines de 2018. Sin embargo, considerando las nuevas filtraciones sobre la trama a partir de las nuevas líneas de juguetes de la franquicia, es posible que un nuevo avance no revele mayores detalles sobre cómo será el contraataque a Thanos o -lo que puede ser peor- desanimar a Disney a presentar el tráiler ante tanta nueva información en Internet.



¿Ustedes qué opinan? ¿Apuestan a que habrá tráiler de Avengers 4?