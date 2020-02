The Batman: Ben Affleck aprueba a Robert Pattinson como el nuevo ‘Caballero Oscuro’.

Hace unos días se empezó a difundir una entrevista donde Ben Affleck mostraba su apoyo a la posible Snyder Cut de ‘Liga de la Justicia’. Sin embargo, el actor también habló de su paso como Batman.

Su primera aparición en el traje del ‘Caballero Oscuro’ fue en ‘Batman vs Superman: El amanecer de la justicia" y en ‘Liga de la Justicia’. El actor afirmó que ya no se siente motivado para escenificar al popular personaje de DC Comics.

“Me gusta el guion que escribí con Geoff Johns, por quien tengo mucho respeto. Lo que pasó es que hice un par de películas, y perdí mi pasión por ello, no sé si me explico, perdí mi pasión por contar más historias como estas. Vi muy claro que si no es lo más importante del mundo para ti, no vas a hacer una buena película. Las películas deben hacerlas personas que se mueran por hacerlas, y no pueden esperar, y ese no era yo por entonces, así que pasé página.”

Por otro lado, muchos fanáticos mencionaban que el actor no se sentía a gusto con el elenco de ‘Liga de la Justicia’, recalcando que si estaba a gusto con el de ‘Batman vs Superman’.

Además, el personaje se mostró a gusto con la decisión de Robert Pattinson por interpretar al personaje. Él considera que podrá hacer un gran trabajo para Warner Bros. y DC Comics.

“Creo que Robert es un gran actor, lo va a hacer muy bien.”