"The Batman": fecha de estreno, tráiler, sinopsis, actores, personajes y todo sobre la nueva película de Bruce Wayne

Ben Affleck cuelga el manto de Batma n para siempre, o por lo menos así lo parece. Hace poco, el actor que representó a Bruce Wayne pasó la antorcha a la próxima generación para la nueva producción de Matt Reeves, que actualmente se titula "The Batman ".

Así es, parece ser que la próxima película del 'Caballero de la Noche' se llamará " The Batman ", sin ningún subtitulo o algún agregado parecido. Ben Affleck lo confirmó en una entrevista a The AP , cuando promocionaba su nueva película " The Accountant".

A pesar de ello, durante un tiempo fue una montaña rusa de confirmación y negación sobre el nombre de la película, ya que en algunas ocasiones mencionaba que se estaba trabajando en el guión, pero aún no habría nada oficial al respecto.

Pero más allá de los rumores, todo parece indicar que la película en solitario del hombre murciélago se llamará solamente " The Batman ". En los siguientes párrafos se recopilarán todos los datos sobre este nuevo largometraje, que todavía llegaría en un par de años más a las pantallas de todo el mundo.

Historia de "The Batman"

Ben Affleck como Batman Ben Affleck como Batman. Él ya no será el próximo "Caballero de la Noche" (Foto: DC)

Existe mucha especulación con respecto a la historia que relatará el nuevo largometraje del mejor detective del mundo. A pesar de la gran cantidad de rumores que se formaron alrededor de la cinta, la gran mayoría de ellos han llegado a un callejón sin salida.

Lo cierto es que " T he Batman " tendrá a un Bruce Wayne más joven, información confirmada al mismo tiempo de la salida de Ben Affleck, y es posible que el director se base en "Year One", un cómic de Batman que muestra su primer año como el héroe que todos conocemos.

También existen algunos reportes que indican el inicio de una nueva saga, similar a lo que pasó con la trilogía del "Caballero de la Noche" de Christopher Nolan, aunque Reeves ha declarado en algunas entrevistas que "The Batman" no sería una película independiente, ya que se integraría al "Worlds of DC", proyecto de DC y Warner Bros.

Por ahora, solo queda esperar a que la misma producción deje en claro sus planes para los próximos años. Definitivamente, algo que podría cambiar de rumbo a este y otros proyectos de DC es el enorme éxito de " Aquaman ", película que se ha convertido en una de las más taquilleras de la historia de la compañía.

Personajes y actores de "The Batman"

De momento, el único personaje confirmado para esta película sería Deadstroke, o por lo menos así se estima desde que el mismo Ben Affleck publicó en su red social Twitter una prueba de cámara para el mercenario asesino.

Geoff Johns, jefe de DC Entertainment y escritor de DC, ha confirmado que efectivamente sería el mismo Joe Manganiello quien interpretaría a Deathstroke en la película en solitario de Batman. Él fue uno de los primeros castings hechos para la película.

Si bien él será el principal villano de la cinta, podría no ser el único. La producción de su propio largometraje podría dejar la puerta abierta para la aparición de Oswald Cobblepot, mejor conocido como "El Pingüino".

JK Simmons también fue uno de los principales rumoreados para formar parte de esta producción, luego de su aparición como el comisionado James Gordon en "Justice League", pero con la salida de Aflleck es posible que su reemplazo renueve todo el repertorio de actores para "The Batman".

Equipo creativo de "The Batman"

Dirección: Matt Reeves

Guión: Ben Affleck y Matt Reeves

Cómic de Batman: Bill Finger y Bob Kane

Productores: Geoff Johns, Dylan Clark y Matt Reeves

Departamento de Arte: Sam Michlap

Fecha de estreno de "The Batman"

En enero del 2019, Warner Bros. por fin dio un paso adelante para terminar con todos los rumores, anunciando que la película "The Batman " llegaría el 25 de junio del 2021, junto con la confirmación de que Joe Manganiello tomaría un rol antagónico como Deathstroke.