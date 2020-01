The Joker lidera como la película con más nominaciones en los premios Oscar.

En la mañana del día de hoy fueron anunciados los actores, directores y películas que estarán nominados en las diferentes categorías de la 92° edición de los Premios Oscar. Fueron John Cho e Issa Rae los encargados de anunciar a todos los participantes.

‘The Joker’ fue la película con más nominaciones en diferentes categorías. Sin embargo, no la tendrá fácil ya que compite con títulos como ‘The Irishman’, ‘Once Upon a Time’, ‘Marriage Story’, ‘Parasite’ en la categoría como Mejor Película del Año.

Recordemos que hace una semanas, Joaquin Phoenix se hizo con el premio a Mejor Actor Drama en los ‘Globos de Oro’. No cabe duda que esto influyo mucho para que la película dirigida por Todd Phillips, sea nominada en varias categorías.

NOMINACIONES DE ‘THE JOKER’ EN LOS PREMIOS OSCAR

Actor Principal (Joaquin Phoenix)

Mejor Director (Tod Phillips)

Mejor Película

Mejor Vestuario

Mezcla de Sonido

Edición de Sonido

Música original

Mejor edición

Mejor cinematografía

Maquillaje

Guión adaptado

