The Umbrella Academy: ¿cuál fue la causa de la muerte de Ben (número 6)?

The Umbrella Academy ya está disponible en Netflix. Esta serie cuenta la historia de siete niños que nacieron el mismo día pero no tuvieron tiempo de gestación, en otras palabras, nacieron el mismo día que fueron concebidos.

Con los años fueron desarrollando poderes, algunos más espectaculares que otros. No obstante, en la serie y los cómics se muestra que uno de ellos ha fallecido, se trata de Ben, el número 6. Pero ¿cuál fue la causa de su deceso?

Realmente este es uno de los más grandes misterios de The Umbrella Academy. Estas son algunas notas que se pueden leer en el transcurso de la serie que nos dan un indicio de su personalidad.



- " Fácil de manipular debido a su naturaleza entusiasta e ingenua" -Notas de Sr. Reginald



- " El más amable de mis hermanos, pero él estaba muy ansioso por complacer a mi padre. Fue fácilmente manipulado, arrastrado a los pequeños juegos de Padre y Luther, y esos dos simplemente lo dejaron morir" - Nota del os libros de Vanya.



- " Ninguno de los niños quieren ser héroes y menos The Horror. Sólo está tratando de complacer a Hargreeves y Spaceboy. Supongo que esto es lo suficientemente normal para un humano adolescente, pero no está aprendiendo a ser un individuo por derecho propio" - Nota en Apocalypse Suite #5, revelado por Dr. Pogo.



- " Número 6: parece estar enojado" - Escribió Sr. Reginald en el episodio 1 de The Umbrella Academy. sabía que número 6 no estaba feliz.



Como se puede ver, la muerte del personaje está relacionada con Luther (número 1) y Padre (Sr. Reginald). No obstante, no parece ser un accidente violento, ya que Klaus no lo ve con daños en su cuerpo, como sí ve a otros muertos.



¿De qué murió Ben?

Pues hay cientos de alternativas para que este personaje muera. recordemos que estamos frente a una serie que introduce poderes, viajes en el tiempo, control mental y más cosas fuera de lo común.



El medio IGN estuvo en contacto con Gerard Way, el creador de este universo. Según cuentan en su portal web, él simplemente mantuvo silencio y comentó lo siguiente: "Ni siquiera estoy seguro de si podría revelar eso. Eso está más allá de un spoiler porque también tiene que ver con el cómic y no se ha revelado ahí".



Por otro lado, Steve Blackman, el showrunner de la serie The Umbrella Academy comenta: "Ni siquiera sé qué le pasó". Difícilmente sabremos de esta información en Netflix si en los cómics tampoco se da esta información.

Personajes y actores de The Umbrella Academy

Aidan Gallagher - Number Five

Cameron Britton - Hazel

Eden Cupid - Allison Jóven

Cameron Brodeur - Luther Jóven

Ethan Hwang - Ben Jóven

Tom Hopper - Luther

David Castañeda - Diego

Robert Sheehan - Klaus

Emmy Raver-Lampman - Allison

Adam Godley - Pogo

T.J. McGibbon - Vanya Jóven

Ellen Page - Vanya

Colm Feore - Sir Reginald Hargreeves

Mary J. Blige - Cha-Cha

Murray Furrow - Syd

Jordan Claire Robbins - Grace

Cody Ray Thompson - Dave

Ficha técnica de The Umbrella Academy

Género: Drama

Basado en: The Umbrella Academy de Gerard Way

País: Estados Unidos

Localización: Toronto, Canadá

Productores: Steve Blackman, Mike Richardson, Keith Goldberg y Gerard Way

Empresas productoras: Universal Cable Productions y Dark Horse Entertainment

Distribuidora: Netflix

Cámara: Craig Wrobleski

Arte: Natasha Peschlow

Efectos especiales: Dragan Radic

Los cómics de The Umbrella Academy fueron creados por Gerard Way y dibujados por Gabriel Bá. En el 2007 comenzaron con las publicaciones de las tres series que llegarán también a Netflix.