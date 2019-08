Marvel Studios tuvo una impresionante presentación en la Comic Con 2019. Allí se revelaron los diferentes títulos que llegarán en la Fase 4 de su Universo Cinematográfico, como Thor 4 o Thor: Love and Thunder.



¿Cuáles son las películas de la Fase 4 del UCM?

Black Widow – 1 de mayo de 2020

Eternals - 6 de noviembre de 2020

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 12 de febrero de 2021

Doctor Strange and the Multiverse of Madness - 7 de mayo de 2021

Thor: Love and Thunder - 5 de noviembre de 2021



La franquicia de Thor ha presentado a poderosas villanas, como Hela, papel interpretado por Cate Blanchett. Pues según los recientes rumores una nueva enemiga se suma al UCM.



Enchantress, o también conocida como Amora, sería la enemiga a vencer en Thor: Love and Thunder. En los cómics de Marvel se le presenta siempre enamora da Thor, inclusive en algunos tomos se le ve en una relación formal con él.



Su primera aparición en los cómics fue en 1964, específicamente en 'Journey Into Mystery'. Y en el 2021 llegaría a la pantalla grande para crear un triángulo amoroso junto a Thor y Jane Foster. Se trata solo de un rumor, pero la villana caería como anillo al dedo al título de la película: Thor: Love and Thunder. ¿Qué opinas?

Thor Thor 4 | Thor: Love and Thunder | ¿Quién será el villano de la película? Llegan nuevos rumores. (Foto: Marvel Comics)