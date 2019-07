'Thor: Love and Thunder' | "Nadie ha hablado conmigo...", Kat Dennings sobre su regreso al UCM

Marvel Studios presentó en la Comic Con 2019 las cintas que seguirán a Avengers: Endgame y Spider-Man: Far From Home. La Fase 4 promete traer de regreso a varios actores que quedaron en el olvido y sumar unos tantos.

Para la cinta ' Thor: Love and Thunder ' Hemsworth retomará su papel de Thor. Mientras que Tessa Thompson y Natalie Portman tendrán papeles protagónicos. No obstante, ¿regresará también la actriz Kat Dennings?



El medio ComicBook tuvo la oportunidad de conversar con quien interpretó en las pasadas películas de Thor a Darcy cuando se encontraba en la presentación de su nuevo show Dollface.



" Nadie ha hablado conmigo y, aun así lo hubieran hecho, definitivamente no podría decir nada al respecto". A su vez reaccionó al respecto de que Taika Waititi volvía a dirigir una cinta de Marvel.



" Oh Dios, soy una gran fan suya. What We Do in the Shadows es una de mis películas favoritas. Así que sería un honor trabajar con él, pero no tengo información, ninguna", comentó Dennings.

Por lo pronto, habrá que esperar la confirmación oficial de Marvel al respecto de Thor: Love and Thunder. Recordemos que recientemente se reveló que con Natalie Portman solo se tuvo que llevar a cabo una reunión para que se convenza de volver el UCM.