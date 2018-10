¿Qué tanto de Tom Hardy veremos en Venom ? Pues obvio que bastante, debido a que tiene el papel protagónico de la próxima cinta de Marvel , pero quizá no tanto como él hubiese deseado.



En una entrevista con ComicsExplained, Tom Hardy reveló que la edición final de Venom no consideró casi una hora de grabación.



"Hay como 30 ó 40 minutos de escenas que no están en la película y valen la pena... Todas ellas. Escenas de muñecos locos, de humor negro... ¿Sabes lo que te digo? Nunca estuvieron incluidas", señaló el actor.



La censura a las imágenes que Tom Hardy reclama se debería a las intenciones de la producción de Venom para que la cinta sea calificada para mayores de 13 años. Entonces, los fans que esperaban una versión más oscura de este personaje saldrán algo decepcionados.