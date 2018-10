¿Qué tienen en común Venom y Lady Gaga? La pregunta parece absurda, pero sucede que los fanáticos de la cantante estadounidense son acusados de boicotear la película protagonizada por Tom Hardy.



Sucede que el 5 de octubre se estrenan en Estados Unidos dos películas que esperan hacerse de la taquilla este fin de semana: 'Venom' y 'A Star Is Born', de Bradley Cooper, donde actúa precisamente Lady Gaga.



Las sospechas contra los seguidores de Lady Gaga nace a partir de que las críticas contra Venom repiten las mismas palabras, como si se tratara de una campaña de desprestigio al fiel estilo del copy-paste.



"I am the biggest marvel fan but I just watched #Venom and I don't know what to say" (Soy el mayor fan de Marvel y acabo de ver #Venom y no sé qué decir, en inglés) es la frase más compartida.



Lo curioso es que Buzzfeed contactó con una de estas cuentas y señaló "Somos los fans de Gaga creando falsas IDs para destrozar el estreno de Venom. Ambas se lanzan el mismo día y queremos más audiencia para 'A Star is Born'".



La guerra está servida en Internet.