FIFA 20 eligió a Mark Wright como el retador del Featured Squad Battle en Ultimate Team

Mark Wright, conocido por su carrera en West Ham United, Arsenal y Tottenham Hotspur, fue seleccionado por EA Sports -desarrolladora de FIFA 20- para desafiar a los jugadores de Ultimate Team con el equipo Featured Squad Battle.

El británico eligió las mejores cartas de FIFA 20. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Virgil van Dijk y Kevin de Bruyne están a la cabeza con 99 de media. Sergio Ramos y Tony Kroos se ubican como los segundos mejores con 96.

Las cartas ICON también fueron consideradas por Wright para hacer sufrir a los jugadores de FIFA 20. El francés Henry (95) y el brasileño Roberto Carlos (93) destacan en la nómina.

El desafío de Wright está disponible por tiempo limitado en FIFA 20. Según la dificultad, tendrás mejores premios para tu equipo en Ultimate Team.

EA Sports, desarrolladora de FIFA 20, elige a personalidades del mundo del deporte y entretenimiento para los Featured Squad Battle, un evento de Ultimate Team que ofrece varias recompensas según la dificultad de la partida.

FIFA 20 | Best of

FIFA 20 cerrará a lo grande el evento Summer Heat de Ultimate Team. A través de su cuenta en Twitter, EA Sports anunció el tercer y último “Best of” para los sobres del modo competitivo. Ahora, tendrás más chances de obtener las cartas más potentes del juego si inviertes algo de dinero en el simulador de fútbol.

Las cartas que FIFA 20 dispondrá para los sobres de Ultimate Team están divididas según los eventos más recientes que se han celebrado en el videojuego. Si tenemos algo de suerte, podremos tener las versiones Team of the Season So Far (TOTSSF), Future Stars, Man of the Match (MOTM), entre otras.

Marco Reus (Borussia Dortmund), Paul Pogba (Manchester United), Lionel Messi (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Griezmann (Barcelona), Kylian Mbappé (PSG), Neymar (PSG), Mohamed Salah (Liverpool) y Virgil van Dijk (Liverpool) son algunas de las estrellas más codiciadas para quienes piensan comprar los sobres de FIFA 20.