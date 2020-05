El colombiano Radamel Falcao tiene una nueva versión en Ultimate Team de FIFA 20. El artillero del Galatasaray fue uno de los destacados por EA Sports para el Team of the Season So Far (TOTSSF).

El fichaje del colombiano en FIFA 20 deberá conseguirse a través del cumplimiento de cuatro objetivos, que van desde asistencia hasta anotaciones en Rivals. El desafío de FIFA 20 está disponible hasta el lunes 19 de mayo.

A FUT favourite returning to form 🔥#TOTSSF Objectives Radamel Falcao's arrived in #FUT20 pic.twitter.com/y2IPRDvDaU — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) May 11, 2020

A diferencia de las cartas SBC de FIFA 20, los fichajes por objetivos requieren de talento en la cancha en vez de inversión en planillas.

1. Asistencias colombianas: asiste en tres partidos distintos de Rivals con jugadores colombianos.

2. Magia con la pierna mala: marca y asiste en cuatro victorias de Rivals con delanteros con un min. de cuatro estrellas en pierna mala.

3. Tiradores de Clase Mundial: marca dos goles en dos partidos distintos de Squad Battles (o Rivals) con jugadores con 85 min. en TIR y dificultad mínima Clase Mundial.

4. Goleada de marca Süper Lig: marca en tres partidos distintos de Squad Battles (o Rivals) con jugadores de la Süper Lig y dificultad mínima profesional.

FIFA 20 | TOTSSF

PO: Fernando Muslera > 89 (Galatasaray/Uruguay)

DFI: Caner Erkin > 88 (Beşiktaş/Turquía)

DFC: Ryan Donk > 87 (Galatasaray/Holanda)

DFD: Mariano > 90 (Galatasaray/Brasil)

MI: Emre Kılınç > 88 (Sivasspor/Turquía)

MC: José Sosa > 92 (Trabzonspor/Argentina)

MD: Guilherme > 91 (Trabzonspor/Brasil)

MD: Edin Višća > 93 (Medipol Başakşehir/Bosnia Herzegovina)

MCO: Max Kruse > 92 (Fenerbahçe/Alemania)

DC: Papiss Demba Cissé > 88 (Alanyaspor/Senegal)

DC: Alexander Sørloth > 91 (Trabzonspor/Noruega)

Hay que tener en cuenta que no serán los jugadores más conocidos de FIFA 20, pero sus nacionalidades hacen que cuajen en cualquier equipo. Brasil, Alemania y Argentina son los que más destacan en todo ‘once’ competitivo en FUT.