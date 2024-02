La temporada 4 de “Demon Slayer” se estrenará en cines con una proyección especial del primer episodio. La clasificación reciente ha generado preocupación entre los padres sobre si el “Arco del Entrenamiento Pilar” será adecuado para niños. En este artículo, abordaremos esta inquietud y ofreceremos una respuesta.

El anime basado en la serie de manga homónima de Koyoharu Gotōge es uno de los más populares del momento. Por ello, los fanáticos esperan con ansias la llegada de los nuevos episodios en febrero de este año.

La cuarta temporada adaptará el “Arco del Entrenamiento Pilar”, el décimo de 12 arcos en total y uno de los más cortos del programa. Sin embargo, no sabemos si Ufotable planea ampliar esta etapa de preparación. Tendremos que esperar para descubrirlo.

¿POR QUÉ EL “ARCO DEL ENTRENAMIENTO PILAR” OBTUVO CLASIFICACIÓN R?

La película “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training Arc” ha sido clasificada por la Asociación cinematográfica como R, que quiere decir Restringido. De acuerdo a la recomendación oficial, los menores de 17 años deberán estar acompañados de un padre o adulto.

Sin embargo, no hay que preocuparse, porque esto no quiere decir que el conocido anime de pronto ha incluido temas como el sexo o las drogas.

La razón detrás de esta clasificación es simple: ¡acción, acción y más acción! Este especial es tan emocionante que hasta los adultos necesitarán agarrarse de sus butacas. Con escenas intensas de batallas sangrientas, esas que dejan a los demonios (y a los espectadores) sin aliento. Aunque, si ya eres un conocedor del anime, sabes que estas peleas nunca son para débiles de corazón.

LO QUE INCLUYE LA PELÍCULA “KIMETSU NO YAIBA - TO THE HASHIRA TRAINING ARC”

Como mencionamos anteriormente, la película de “Demon Slayer” que se estrenará en cines este febrero 2024, incluirá el primer episodio de la temporada 4, que introduce el “Arco del Entrenamiento Pilar”.

En esta etapa, Tanjiro y el resto del grupo deberá prepararse de forma exhaustiva para la batalla final con Muzan y las Lunas demoníacas.

Tanjiro logró salvar a la Aldea de los Herreros al final de la temporada 3 de "Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable)

Sin embargo, eso no es lo único. Antes de ello, veremos también el episodio final de la temporada 3, para recordar en dónde se quedaron los protagonistas: derrotando a dos lunas superiores en el “Arco de la Aldea de los Herreros”. Por ello, tendrá una duración de dos horas.