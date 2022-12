La tercera temporada de “Emily en París” ya se encuentra disponible en Netflix. En esta ocasión, Emily no será la única que va a tener que lidiar con dos amores, si no que también su amiga Mindy.

Y es que, aunque en la segunda temporada parecía que la compañera de aventuras de Emily había encontrado el amor con un músico llamado Benoit, en la tercera temporada parece que las cosas cambian.

A continuación, te contamos más sobre esa relación y también sobre otro triángulo amoroso que se formó, aunque uno de los involucrados todavía no sabe sobre el tema.





¿Qué pasa con la relación de Mindy y Benoit?

Al inicio de la tercera temporada todo va bien entre ellos, pero cuando Mindy se reencuentra con un viejo amigo llamado Nicolás de Leon la situación cambia. Y es que Benoit empieza a sentir celos, entonces un día luego de una pelea deja de contestar los mensajes que la amiga de Emily envía y eso para ella significa que todo acabó.

Luego de unos días de tristeza, Mindy comienza a salir con su viejo amigo y la amistad de ellos se transforma en una relación. Para felicidad de la joven todo va bien, hasta que un día mientras esperada a su nuevo interés amoroso tocan la puerta y aparece Benoit.

Con el regreso del músico, la joven queda en shock y aunque posteriormente se puede ver que ella asiste con Nicolás a la fiesta de compromiso de Gabriel y Camille, no queda claro lo que va a pasar con su expareja.









“Emily en París: temporada 3″





¿Desde cuándo está disponible “Emily en París: temporada 3″ y en qué streaming?

Desde el 21 de diciembre del 2022, la nueva temporada de la serie protagonizada por Lily Collins está en Netflix para felicidad de los usuarios de la plataforma.





¿Cuántos capítulos tiene “Emily en París: temporada 3″?

La tercera temporada de “Emily en París” tiene diez episodios, a continuación te contamos los nombres de cada uno de ellos.

Entre dos amores

¿De qué se trata, Alfie?

Las palomas sin la paz

En vivo, desde París, soy Emily Coopero

Oh la la Liste

Todos en Provenza

Cómo perder a un diseñador en 10 días

Víctima de la moda

El amor está en el aire

La farsa





Argumento de “Emily en París: temporada 3″

Ahora, Emily no solamente debe lidiar entre dos amores si no que también entre dos trabajos, ya que Sylvie Grateau le ha propuesto trabajar con ella en su nueva agencia y la joven no sabe que decisión tomar.





Reparto de “Emily en París: temporada 3″

Paul Forman (Nicolás de León)

Melia Kreiling (Sofia Sideris)

Lily Collins (Emily Cooper)

Ashley Park (Mindy Chen)

Philippine Leroy Beaulieu (Sylvie Grateau)

Lucien Laviscount (Alfie)

Lucas Bravo (Gabriel)





Tráiler de “Emily en París: temporada 3″









