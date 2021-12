Aunque la asociación Marvel-Disney siempre ha significado un dominio en la taquilla mundial, “Spider-Man: No Way Home” es un éxito totalmente distinto. Las altas expectativas de los fans, las diversas teorías que salieron semanas antes de su estreno, así como las buenas críticas de los especialistas lograron que la tercera película tenga una recepción increíble a pesar de la pandemia mundial.

De hecho, “Spider-Man: No Way Home” se ha convertido en una de las películas más taquilleras de toda la historia y cada día que pasa seguirá rompiendo récords, pues todavía estará un tiempo más en cartelera. Según ComicBook.com, la tercera entrega de Spider-Man, dirigida por Jon Watts, ya llegó a la cantidad de US$536,592,000 millones en Estados Unidos, posicionándose como la película número 12 en la historia de Hollywood.

Definitivamente, esto no solo beneficia a la compañía, pues todos los involucrados también salen ganando, entre ellos los actores, quienes suman a sus arcas una suma importante. En esa línea, muchos se preguntan a cuánto asciende la fortuna de los protagonistas de la tercera entrega de lo Hombre Araña. A continuación, te dejamos todos los detalles.

Algunas imágenes de "Spider-Man: No Way Home" (Foto: Marvel Studios)

LA FORTUNA DE LOS ACTORES DE “SPIDER-MAN: NO WAY HOME”

Alfred Molina

El actor que dio vida al Doctor Octopus tiene más de 200 créditos en cine y televisión, paún así nunca llegó a ser uno de los mejores pagados de Hollywood. De acuerdo con el sitio Celebrity Net Worth, se estima que Alfred Molina tiene un patrimonio de al menos $8 millones de dólares.

Andrew Garfield

El actor de 38 años interpretó a Spider-Man en 2012 y 2014. De acuerdo con International Business Times, Andrew Garfield ganó medio millón de dólares en la primera película y la suma se duplicó en la secuela. Aunque por ahora no se sabe cuánto recibió por su participación en “Spider-Man: No Way Home”, dado que ha aparecido en muchas otras películas exitosas, se estima que patrimonio es de $13 millones de dólares.

Zendaya

La actriz de 25 años es una de las estrellas más reconocidas de la actualidad. Además del éxito por el papel de MJ, Zendaya ganó un Emmy por “Euphoria” y su carrera inició a corta edad en Disney Channel. También ha sido embajadora de marcas de lujo y ha aparecido en numerosas portadas de revistas, por lo que se estima que su patrimonio es de $15 millones de dólares.

Tom Holland y Zendaya en el avant premiere de "Spider-Man: No Way Home" (Foto: Getty Images)

Tom Holland

De acuerdo con International de Business Times, Tom Holland recibió $250 mil dólares en su primera aparición como Spider-Man en “Captain America: Civil War”. Desde entonces, su pago en la franquicia de Marvel aumentó significativamente hasta “Spider-Man: No Way Home”. Se estima que su salario fue de $7 millones de dólares, más una parte de la taquilla y bonificaciones. En esa línea, el valor del patrimonio del actor es de aproximadamente $18 millones de dólares, que ha invertido en distintas empresas y bienes raíces.

J.K. Simmons

El ganador del Oscar en 2015 por su papel de Terence Fletcher en “Whiplash”, tiene cientos de créditos en la industria, pero es recordado por los fans de Marvel como J.J. Jameson, el editor del Daily Bugle. No obstante, J.K. Simmons ha declarado que su trabajo más rentable ha sido dar voz a Yellow de los personajes de la marca M&M, el cual interpreta desde 1996. Se estima que ha acumulado un patrimonio de $20 millones de dólares, invertidos en bienes raíces.

Marisa Tomei

La intérprete de la tía May acumula un patrimonio de más de $25 millones de dólares. Hace algunos años, Marisa Tomei alquila mensualmente su departamento en un edificio de Nueva York por $12 mil dólares. Cabe mencionar que la actriz habló en 2017 con The Guardian sobre la brecha salarial de género que existe en Hollywood y pidió entonces que haya una “paridad” de compensación por su trabajo.

Willem Dafoe

Willem Dafoe invirtió en propiedades en Italia, país natal de su esposa, la directora Giada Colagrande, para obtener la Golden Visa, convertirse en ciudadano del país europeo y pagar impuestos en ese lugar. Además de su interpretación del Duende Verde, el actor ha estado nominado en cuatro ocasiones al Oscar y, según los informes, acumula un patrimonio de $40 millones de dólares.

Willem Dafoe en el avant premiere de "Spider-Man: No Way Home" (Foto: Getty Images)

Benedict Cumberbatch

Benedict Cumberbatch no necesitó de Marvel para consolidarse como actor, pues antes de ser Doctor Strange ya había sido estrella de “Sherlock”, “Black Mass”, “The Imitation Game”, entre otros. Según el insider Matt Belloni, el actor recibió $5.5 millones de dólares por la primera película de “Doctor Strange” y su salario aumentó a $7.5 millones en la secuela. Además, Cumberbatch ha recibido dinero de diferentes patrocinios, acumulando un patrimonio de $40 millones de dólares.

Tobey Maguire

El actor recibió $4 millones de dólares por su interpretación de Peter Parker en la primera parte de la trilogía y al final de la saga se estima que ganó alrededor de $67 millones por una parte de la taquilla. Durante tres años, Tobey Maguire participó en mesas de póquer junto a otras estrellas de Hollywood en las que llegó a acumular hasta $1 millón de dólares en ganancias mensuales. Maguire se convirtió en productor y se estima que tenga un patrimonio de $75 millones de dólares.

Jon Favreau

Jon Favreau inició el MCU en 2008 dirigiendo “Iron Man”. En la franquicia de Marvel da vida al personaje secundario Happy, desde entonces ha tenido numerosos proyectos con Disney frente y detrás de la pantalla. Se estima que acumula una fortuna de más de $100 millones de dólares.

Jamie Foxx

Jamie Foxx tiene un patrimonio de $150 millones de dólares, lo cual lo convierte en el miembro del elenco de “Spider-Man: No Way Home” más rico. El actor no solo ha ganado dinero como actor, pues también es músico ganador de un Grammy y, además, tiene una finca en California donde cultiva aguacates. Foxx es conductor del programa de televisión “Beat Shazam”, el cual se transmite desde 2017 y por el que cobra $3 millones de dólares al año.