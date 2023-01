La serie “The Last of Us” ya está disponible en las plataformas de streaming de HBO. Se ha adaptado la historia de Joel y Ellie, los protagonistas de primer videojuego, a una versión live-action. Veremos en esta primera temporada algunos de los pasajes más importantes del camino que tuvieron que seguir para llegar hasta las Luciérnagas.

El segundo episodio nos ofrece un punto de vista diferente con respecto a la infección. En el juego solo se sabía que apareció gente infectada con un hongo y que iba detrás de otros humanos para transformarlo o infectarlos también.

No obstante, el último estreno es más que revelador. Inicia en Yakarta, Indonesia, el punto cero de la infección. Era el 24 de septiembre de 2003 cuando un hongo del género Cordyceps logró evolucionar para poder desarrollarse en temperaturas altas y así crecer dentro del cuerpo humano.

La científica detalla que no es posible que se trate de un Cordyceps debido a que no puede crecer dentro del cuerpo humano, pero queda sorprendida al ver al primer cadaver infectado.

Se trata de una mujer que fue asesinada de una bala en la cabeza. Cuando le abren la boca, notan que tiene un hongo creciendo dentro.

El inicio de la infección de “The Last of Us”

El oficial explica que la infección había comenzado en una fábrica de grano y harina. La especialista comenta que se trata del sustrato ideal para el crecimiento de hongos, ya que en la elaboración de pan se suelen usar.

No obstante, al saber que hay cerca de 30 personas infectadas que no han sido capturadas, inmediatamente le pide que bombardeen la ciudad. No hay vacuna para la infección de un Cordyceps en un humano, así que la única forma de ganar tiempo es eliminar a los infectados.

Tráiler del capítulo 3

