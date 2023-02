El episodio 6 de “The Last of Us” no solo nos dejó momentos cruciales del vínculo que nació entre Ellie y Joel, sino también algunas escenas que llamaron la atención de los usuarios de las redes sociales.

Entre estas, destaca el gran error que muchos fans ya comparan con el famoso café de Starbucks que hizo una inesperada aparición en la última temporada de “Game of Thrones”.

¿Quieres saber más al respecto? A continuación, descubre cuál es el error del capítulo 6 de la serie de HBO Max “The Last of Us” y por qué es asociado con “Juego de Tronos”.

EL ERROR DEL CAPÍTULO 6 DE LA SERIE “THE LAST OF US”

El sexto episodio del famoso programa se titula “Kin” (en España: “Familia” y en Latinoamérica: “Parentesco”). Estuvo dirigido por Jasmila Žbanić y escrito por Craig Mazin. Y, aunque un gran número de personas conforman el equipo de producción, ninguna de ellas se dio cuenta de este error.

Cuando Joel y Ellie están cruzando un puente para llegar a Jackson y encontrarse con Tommy, algunos miembros del rodaje pueden ser vistos en una toma que muestra la vista aérea del terreno nevado.

Al notar la presencia de los operadores de cámara en esta escena, el usuario de Twitter @stjguitarist le escribió directamente al co-creador de la serie, Neil Druckmann: “Brillante episodio. Sin embargo, es posible que quieras corregirlo y volver a subirlo. Se puede ver al equipo de rodaje en esta toma”.

El error del sexto capítulo de "The Last of US": miembros del equipo de producción se pueden ver en escena (Foto: HBO)

¿POR QUÉ COMPARAN ESTE ERROR CON “JUEGO DE TRONOS”?

Tras descubrir el error, fue inevitable que el público relacionara este suceso con el que ocurrió en la octava entrega de “Game of Thrones”. Durante el capítulo 4, “The Last of the Starks”, podemos ver un vaso de la empresa Starbucks frente a Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) en Winterfell.

Sin dudas, este fallo se volvió tendencia en las plataformas digitales y fue muy criticado en su momento. Aunque, a diferencia del show protagonizado por Pedro Pascal y Bella Ramsey, la adaptación de la obra de George R.R. Martin no tuvo el respaldo de los espectadores en aquellos últimos episodios.

El famoso vaso de Starbucks que apareció por error de la serie "Game of Thrones" (Foto: HBO)

Por ello, aunque el café se eliminó digitalmente tras la emisión del capítulo, muchas personas aún lo relacionan con la ficción y el mal recuerdo que tuvo, para varios fanáticos, su entrega final.

Actualmente, ha servido para que los cibernautas se tomen con humor ambos acontecimientos.

Los memes tras el error de la serie "The Last of US" (Foto: Scott T. Jones / Twitter)

¿CÓMO VER LA SERIE “THE LAST OF US”?

“The Last of Us” fue estrenada el domingo 15 de enero de 2023. Desde entonces, puedes ver cada nuevo capítulo en la plataforma de streaming HBO Max. A continuación, mira el tráiler de la serie de televisión.