Hace unos meses atrás, HBO informó que había firmado con Pedro Pascal para que interprete al personaje de Joel en la serie live action The Last of Us. Sin duda, elección bastante acertada debido al parecido del actor con el personaje.

Por otro lado, el papel de Ellie será interpretado por Bella Ramsey, conocida actriz que participó en la serie Juego de tronos. Mucho se ha especulado acerca de quiénes habían sido los actores que HBO buscó para el reparto de la serie y recientemente se confirmó que Matthew McConaughey rechazó el papel protagónico.

Aquel que participó en populares cintas como Dallas Buyers Club, Interstellar, El lobo de Wall Street o True Detective habría sido contactado por HBO según reporta el insider DanielRPK.

Informa el leaker que se negó a tomar el papel pero no los motivos detrás de la decisión. Se cree que podría tratarse de un tema de complicación de agenda por otros proyectos en los que está trabajando.

Otro de los actores que también estuvo en la órbita de HBO fue Mahershala Ali pero finalmente optaron por contratar a Pascal. En julio de este año comenzará el rodaje de la serie y se espera que se estrene en 2022.

La serie “The Last of Us” no fue una película por “demasiada acción”

No cabe duda que “The Last of Us” es una de las franquicias más populares de la consola de PlayStation. La segunda entrega se lanzó el 19 de junio de 2020; allí se cerró la historia de Joel y se avanzó con la venganza de Ellie.

Por supuesto, era de esperarse que Sony trabajara en una serie o película de este juego. Recordemos que ya se está grabando la película de Uncharted. Ellie y Joel cobrarán vida gracias a HBO.

Pedro Pascal, Bella Ramsey y Gabriel Luna son algunos de los actores que interpretarán a los protagonistas de la serie “The Last of Us”. Craig Mazin será el director y estará bajo supervisión del mismo Neil Druckmann de Naughty Dog.

En un inicio se pensó en grabar una película pero al final se decidieron por una serie. Druckmann reveló este viraje en el desarrollo en el podcast Script Apart. “Cuando trabajaba en la versión de película muchas de las ideas y observaciones eran ‘¿cómo hacemos esto más grande? ¿Cómo hacemos la acción más espectacular?”, comentó.

Recordemos que la idea de la película se barajaba desde 2014 y se llegó a contactar a Sam Raimi para que la dirija. No obstante, hubo diferencias creativas y se terminó por caer el proyecto.

“No funciona para The Last of Us y pienso que por esto no se hizo la película”, finaliza Druckmann.

