“The Last of Us” es una serie llena de detalles y curiosidades. Por un lado, los productores y directores se inspiraron en el videojuego del mismo nombre, pero también vemos que han añadido elementos nuevos. Por ejemplo, la relación de Ellie con las armas.

El capítulo 4 inicia con Ellie probando una pistola, un detalle que en el videojuego lo vemos mucho más adelante. La protagonista, en el título de consolas, recibe primero un rifle de largo alcance y tras defender a Joel, es recompensada con su primera arma corta.

Easter eggs del cuarto capítulo de la serie “The Last of Us”

No obstante, en la serie se revela que no es la primera vez que ha disparado un arma de fuego y que por alguna extraña razón ella siente especial atracción por la violencia. La versión de la serie parece estar mucho más preparada para los combates contra los zombis.

Otro de los elementos que vemos que se ha adaptado de los juegos es el libro de chistes que siempre carga Ellie. Si en el videojuego nos quedamos parados en una zona, Ellie sacará un libro y nos contará un chiste.

Pues cuando ambos se encontraban sacando combustible de los tanques de gasolina de los autos, la joven saca este libro y le cuenta a Joel el chiste de la sirena, el mismo que aparece en el título de consolas.

La revista erótica también fue parte del videojuego. Así es, esta escena es casi calcada del juego, inclusive Ellie tanza la revista por la ventana cuando están entrando a la ciudad de Pittsburgh.

