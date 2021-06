La segunda temporada de “Too Hot to Handle”, que se estrenará este 23 de junio de 2021 en Netflix, contará con 10 episodios que se filmaron en una villa de playa de 8,000 pies cuadrados ubicada en las Islas Turcas y Caicos pertenecientes al Reino Unido.

En una entrevista con la revista People, la productora Louise Peet comentó que habrá algunos cambios en el programa y tendrá que ver con el tema de los precios por caer en tentación. “Sabíamos que las infracciones tenían que ser justas y uniformes en todos los ámbitos”, dijo. “Entonces, un beso siempre costaba $ 3,000, pero tal vez en otra [temporada], si ocurre otro, entonces podría ser otra cantidad. No hay reglas establecidas. No es una lista de precios, la inflación podría afectarla. Simplemente no lo sabemos!”

Además, en la nueva entrega de “Too Hot to Handle” participarán 10 integrantes que serán puestos a prueba para ver si pueden crear relaciones personales sin llegar a lo físico. Si resisten las tentaciones, serán recompensados, de lo contrario sus ganancias se reducirán.

CAM (24 años)

“Nacido y criado en Gales del Sur, Cam es un nerd sexy confeso. Le encanta El señor de los anillos y puede hacer una impresión de Gollum perfecta; incluso participa en un juego de roles basado en elfos. Cam es un entrenador personal quien siempre piensa que la hierba es más verde en el otro lado, lo que significa que lucha por asentarse. ¿Podrá Lana ayudarlo a ver lo que ya tiene y enseñarle a apreciar una relación más significativa?”

CARLY (24 años)

“Carly es, en sus propias palabras, una devoradora de hombres. Esta modelo canadiense es una fiestera insaciable, amante de la diversión, que odia que le digan qué hacer. Solía ser una bailarina competitiva, pero no le interesa en encontrar a su pareja perfecta. Ella está aquí para divertirse y soltarse, entonces, ¿cómo tomará la noticia de que los chicos estarán fuera de los límites y el sexo estará totalmente fuera de los límites?”

CHASE (24 años)

“Chase de Arizona es alto, moreno y guapo... también es un jugador de fútbol profesional. Tiene admiradores alineados y algo bueno también, ya que tiene un deseo sexual que, en sus palabras, es 100 de 10. Al llegar al retiro, está listo para que comiencen los juegos; poco sabe él que Lana tiene su propio juego en mente...”

EMILY (27 años)

“Emily, que vive en Londres, no tiene ningún interés en comprometerse y siempre consigue lo que quiere. Esta modelo multilingüe es la vida y el alma de la fiesta, pero no tiene miedo de romper algunos corazones en su búsqueda de satisfacción. . ¿Puede Lana ayudarla a encontrar una conexión más profunda con su lado más suave, o la tentación en el retiro resultará demasiado difícil de resistir?”

KAYLA (26 años)

“Kayla, una chica relajada de Florida, es más feliz cuando está en la playa, bronceándose y surfeando, y observando el talento. Una modelo y camarera, ama a un chico malo y nunca ha sido rechazada. Su educación estricta le dio una rebeldía salvaje cuando se fue de casa, ¿romper las reglas será algo natural para ella, o podrá Lana mantenerla bajo control?”

LARISSA (28 años)

“La abogada de Auckland, Larissa, es una fuerza a tener en cuenta. Cuando no está inmersa en el mundo legal, disfruta de toda la atención que recibe en las fiestas. Sus amigos la llaman Tinkerbell, ya que ama a los chicos con los que obsesionarse. Ella, a pesar de que no es del tipo de chica de un solo hombre.”

MARVIN (26 años)

“Un modelo e influencer parisino con una maestría en finanzas, que jugó baloncesto al más alto nivel en Francia y comenzó su propio negocio de conserjería. Marvin lo tiene todo. Tiene confianza de sobra, pero con su elección de damas y toda la atención, ¿puedes tener demasiado de algo bueno? Lana ciertamente cree que sí y Marvin está a punto de descubrirlo, ya que ella quita todo el sexo de la mesa”.

MELINDA (28 años)

“Melinda de Brooklyn es una de los 16 hermanos, pero eso no le impide destacar entre la multitud. A Melinda le encanta que la elogien, por lo que su trabajo de modelo le queda muy bien. Es una autoproclamada petarda y entra en el refugio es una depredadora a la caza, con los chicos en la mira. ¿Podrá Lana atraerla o se negará a ser domesticada?

NATHAN (27 años)

“Nathan es originario del Reino Unido, pero se mudó a Texas por motivos de trabajo. ¿Ese trabajo? Desnudándose al estilo Magic Mike. Un stripper con una pasión por la música country y una pasión aún más profunda por las mujeres, a Nathan le rompieron el corazón antes y ahora pasa de una chica a otra. Pero si las relaciones sexuales están fuera del menú, ¿podrá Lana ayudarle a abrirse de nuevo y buscar una conexión más profunda?

PETER (21 años)

“Peter es un entrenador personal de Nueva York, pero cuando no está bombeando hierro, se desempeña como un influencer de TikTok. Es un trabajo que significa que no es tímido para la atención, recibe 100-200 DM al día de sus admiradores. Peter es cercano a su gran familia, que tiene su sede en Staten Island, en particular a su madre, que es la mujer número uno en su vida.”