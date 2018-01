SEGA ha anunciado un nuevo título para su catálogo del 2018 que se agregarán a las máquinas recreativas. Se trata de una nueva entrega de House of the Dead, la famosa franquicia de zombies y monstruos de disparos en primera persona.



Su nombre será House of the Dead: Scarlet Dawn, y comenzará una primera etapa de pruebas en el Sega Akihabara Building 3 de Tokio, en Japón, para luego ser distribuidas por todo el mundo con exclusivos diseños de arcade.



En su anuncio, SEGA promete un "horror nunca experimentado", debido a que la cabina que planean implementar en este videojuego será de última tecnología. Además, el ​motor gráfico utilizado para el título es Unreal Engine 4.

House of the Dead es una saga de acción en primera persona que ha sido muy querida por los fans desde su debut en el lejano 1997. Las últimas entregas que se lanzaron fueron en el 2012 con The House of the Dead 3 y 4, que también llegaron a la PlayStation 3.