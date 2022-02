Android no se detiene. Los desarrolladores están dedicados a la expansión de Android 12 para teléfonos y tabletas inteligentes; y eso no es suficiente, porque ya están trabajando en Android 13 y se han filtrado algunos detalles técnicos.

El portal XDA Developers contactó a fuentes internas de Android para dar cuenta de lo que llegará en el sistema operativo. Cabe aclarar que la información fue obtenida del código interno, por lo que hay el riesgo de que ciertas funciones no lleguen a los usuarios finales por cuestiones técnicas o legales.

La primera vista previa para desarrolladores de Android 13 estar programado en febrero o marzo de este año. El anuncio del nuevo sistema operativo sería en el Google I/O (alrededor de mayo) para anticipar el lanzamiento en cualquier momento entre agosto y septiembre de 2022.

Uno de los principales atractivos es Material You, que extrae colores del fondo de pantalla para crear un tema para las aplicaciones y la interfaz del móvil. Para Android 13, habrá nueva función que permitirá a los usuarios mejorar los tonos de color con cuatro nuevas opciones.

A esto hay que sumar que el sistema operativo no permitirá que cualquier aplicación de Android envíe notificaciones: las aplicaciones tendrán que solicitar permiso explícitamente y recibir acceso para enviar notificaciones.

Otra novedad es un servicio parecido al Tap to Transfer de Apple. No hay información disponible sobre la función, pero solo podemos adelantar que Google ya está trabajando con la venta de bocinas Nest Audio y Nest Mini para la implementación del Tap to Transfer.

CÓMO ACTUALIZAR A ANDROID 12

Primero, ingresa los “Ajustes” del móvil.

Ahora, presiona el apartado “Acerca del Teléfono” o “Información del Teléfono”, puede variar.

Aquí tienes que buscar y apretar la opción “Actualizaciones de Sistema” o “Centro de actualización”.

Una vez que hayas ingresado tiene que aparecerte un aviso para ver si tu móvil está actualizado o si debes descargar a la última versión de Android , si es así que comience la actualización.

, si es así que comience la actualización. Es importante aclarar que no todos los móviles son compatibles con Android 12 , incluso con versiones inferiores .

. Si tu dispositivo es antiguo o no cumple con los requisitos, en la opción “Centro de actualización” te saldrá esta sección “Actualización de software”, tócala.

Aquí haz clic en “Comprobar ahora para actualizar”, el móvil estará buscando actualizaciones y en caso no hayan te mostrará lo siguiente: “Está usando la versión de software más reciente”.

