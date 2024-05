Este 10 de mayo se celebra en todo México el Día de las Madres, fecha en la que muchos compartirán con sus progenitoras diversidad de palabras y sonrisas. Pero no es lo único, de seguro, en el caso de que vivas un poco lejos o en el extranjero, emplearás la aplicación de WhatsApp para poder disfrutar con ella todo un día lleno de felicidad. En la app tienes la opción de realizar una llamada, videollamada, usar los audios o los videos circulares. Sin embargo, algunos prefieren los textos largos y llenos de cariño. Es por esa razón que hoy te he preparado una serie de oraciones que puedes mandar a tu madre, mismos que acompañarás con emojis, stickers o quizá alguna sorpresa que nadie haya visto aún. No olvides visitarla y darle un abrazo intenso, además de recordar la época en la que eras solo un niño.

Mensajes para enviar por el Día de las Madres en WhatsApp

En este día tan especial, mamá, quiero agradecerte por tu amor infinito. ¡Feliz día de las madres!

Hoy es tu día, mamá. Te mereces todo el amor y la felicidad del mundo. ¡Feliz día de las madres!

Mamá, tu ternura y cuidado son mi mayor tesoro. ¡Feliz día de las madres!

En este día de las madres, quiero que sepas que te admiro más de lo que las palabras pueden expresar.

Gracias por cada sacrificio, cada sonrisa, cada abrazo, mamá. ¡Feliz día de las madres!

Hoy celebro el amor más puro y sincero: el amor de una madre. ¡Feliz día mamá!

Eres lo mejor de mí. ¡Te quiero mamá!

Madre no hay más que una, y como tú ninguna.

Mi madre me enseñó que triunfar no es fácil, pero tampoco imposible.

Mamá, la reina de los achuchones y las grandes soluciones.

A ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable. Te quiero, mamá.

Ni estrellas de rock ni famosos inalcanzables… ¡Mi ídolo eres tú, mamá!

Mamá se escribe con ‘M’ de mujer maravilla.

Mi madre lucha por mí tal como se haría por un tesoro.

Cuando no tengo fuerzas para pelear, mi madre lo hace por mí.

Mamá, eres mi persona favorita.

Sin ti no sería la persona que soy. Me has enseñado valores, a ser fuerte y a luchar por lo que quiero. ¡Gracias!

Por ser la historia de amor más bonita que tengo y tendré. ¡Feliz Día de la Madre!

Si me hubieran dado a elegir entre todas las madres del mundo te seguiría eligiendo siempre. ¡Feliz Día de la Madre!

Las madres son las estrellas que más brillan.

Felicidades en tu día, mamá. Gracias por darme la vida y por haber hecho de mí la persona que soy.

No te lo digo todo lo que debiera, pero eso no implica que no lo sienta. Aprovechando tu día, quería dejar por escrito lo mucho que te quiero y lo importante que eres en mi vida. ¡Felicidades, mamá!

Madre, tu amor es verdaderamente ciego porque me empezaste a querer antes de ver como era

Se dice mamá, pero se pronuncia la mujer más valiosa del mundo. ¡Feliz día, Mamá!

Eres el mejor ejemplo de bondad y entrega, eres dulzura, cariño, amor y sin temor a equivocarme puedo decir que eres la mejor madre del mundo.

Por tu maravilloso talento de ser mama . ¡Feliz día, madre!

El amor de una madre es el combustible que hace que el ser humano logre lo imposible.

Eres lo mejor de mí. ¡Te quiero mamá!

Pensando en ti en el Día de la Madre y deseándote mucho amor.

Feliz Día de la Madre a una mujer más fantástica que es una gran inspiración para todos nosotros.

Tu hogar es el escenario de algunos de mis recuerdos más felices . ¡Feliz día de la madre!

Tengo tanto motivos por los que quererte: eres buena, paciente, consejera infalible, divertida… Pero si hay algo por lo que mereces todas mis alabanzas es por esa tortilla de patatas que vuelve loco a todo el que la prueba. Por el bien del mundo, no dejes de hacerla. ¡Te quiero, mamá!

Mami, madre, mamu, mamuska, mamá… Te he llamado de mil maneras diferentes y has respondido a todas. ¿No crees que estás haciendo acopio de demasiadas personalidades? A lo mejor sí que hay que estar un poco loca para querer a un hijo como yo . ¡Felicidades en tu día!

Se escribe mamá, pero se pronuncia "la mujer más maravillosa que he conocido".

Cuando te planteaste ser madre nunca pensaste que te tocaría un hijo tan rarito como yo, ¿verdad? Podrías haberlo intuido: de tal palo, tal astilla (jejejeje). Es broma, mamá. Eres la mejor persona que conozco. ¡Te quiero! ¡Felicidades!

¡Eres mi madre favorita!

La vida no viene con un manual de instrucciones, viene con una mamá. ¡Feliz día!

Tengo tanto motivos por los que quererte: eres buena, paciente, consejera infalible, divertida... Pero si hay algo por lo que mereces todas mis alabanzas es por esa tortilla de patatas.

Mami querida, ¿recuerdas cómo han sido estos años llenos de amor? Si la respuesta es sí, no hay de qué preocuparse, a pesar de los años, tu memoria sigue intacta. Feliz Día.

¡Mamá! ¡Felicidades! Esta tarde voy a verte y a darte un abrazo súper grande. ¿Cuántos tupper llevo?

