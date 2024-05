¿Quieres compartir con tu mamá momentos divertidos este 10 de mayo? Durante esa fecha se celebra en México el Día de las Madres, muy distinta a las que se desarrollan en todo el mundo. De seguro ya has preparado diversidad de sorpresas que le darás a tu progenitora: si es así, no dudo que le gustará bastante. Es por esa razón que, para que le des algo extra, hoy te mostraré un sencillo truco para colocar una foto de ella en el ícono de WhatsApp. Para su ejecución debes descargar una aplicación de terceros, misma que no tendrá acceso a tus conversaciones ni mucho menos a tu listado de contactos. Asimismo, es completamente gratuita y cualquiera que tiene un celular Android lo puede realizar. Solo debes seguir todos estos pasos para que impresiones a mamá.

Cómo colocar la foto de mamá como ícono de WhatsApp

Para ello no hay necesidad de tener que buscar una imagen relacionada en tu navegador favorito. Solo deberás contar con la imagen de tu mamá en tu celular y listo.

El segundo requisito se encuentra en descargar la aplicación Nova Launcher, misma que se encuentra en Google Play . Cuando la obtengas, solo tienes que abrirla para determinar el estilo de la pantalla de tu móvil.

. Cuando la obtengas, solo tienes que abrirla para determinar el estilo de la pantalla de tu móvil. Establecerla como predeterminada es el tercer paso. Solo debes ingresar en Nova Launcher y allí presiona sobre el cintillo naranja. Deberás cambiar la capa de personalización de tu terminal por el de la app y listo. Esto ayudará a que se cambie cuando estás empleando el móvil.

Deberás cambiar la capa de personalización de tu terminal por el de la app y listo. Esto ayudará a que se cambie cuando estás empleando el móvil. Finalmente, pulsa sobre el ícono de WhatsApp alrededor de 2 segundo, se abrirá un panel flotante. Dale en “Editar” y con ello observarás un recuadro inmenso, nuevamente dale sobre el ícono de la plataforma de Meta. Elige “Aplicaciones”, “Fotos” y selecciona la imagen de tu mamá . Define su tamaño y listo.

y con ello observarás un recuadro inmenso, nuevamente dale sobre el ícono de la plataforma de Meta. . Define su tamaño y listo. Con todo hecho ya habrás cambiado el logo de WhatsApp por una foto de tu mamá sin demasiados contratiempos y de manera fácil.

WHATSAPP | Con Nova Launcher puedes modificar el ícono de WhatsApp y cambiarla por la foto de tu mamá por el Día de la Madre. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

