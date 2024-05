¿Ya tienes todo? Que no te falte nada para este viernes. Como todos los años, en México se celebra el Día de las Madres el 10 de mayo, fecha en la que muchos dedicarán un mensaje bastante bonito a sus mamás a través de la plataforma de WhatsApp. También podrás hacer una llamada, videollamadas y hasta enviar un clip circular, en caso no te encuentres cerca a ella, completamente gratis. Sin embargo, para darle una cuota de humor a todo, también te dejo algunos memes para que así puedas robarle una sonrisa a tu progenitora, en especial para recordar aquellos años en donde eras solo un niño o alguna travesura que entre ambos no paren de reír. No olvides darle un fuerte abrazo por todos los meses que está contigo.

Los mejores memes por el Día de las Madres para WhatsApp

WHATSAPP | Estos son algunos memes que puedes enviar por el Día de las Madres en México. (Foto: memegenerator)

WHATSAPP | También puedes emplear este meme de Cheems. (Foto: Memegenerator)

WHATSAPP | ¿Te acuerdas de esta famosa frase? (Foto: Memegenerator)

WHATSAPP | Chayanne no puede faltar en tus memes por el Día de las Madres. (Foto: Memegenerator)

WHATSAPP | El meme de los pollitos también no debe faltar. (Foto: Memegenerator)

WHATSAPP | ¿Sientes identificación con esta imagen? (Foto: Memegenerator)

WHATSAPP | Esta también se ha convertido en una frase bastante típica. (Foto: Memegenerator)

