Los teléfonos inteligentes de la marca china Xiaomi, se caracterizan por brindarle a los usuarios herramientas especiales que muchos móviles con sistema operativo Android no tienen, como por ejemplo: la “Barra lateral de aplicaciones”, una función que te permite desplegar una barra flotante desde cualquier parte de la pantalla, el objetivo es que accedas rápidamente a los aplicativos que utilizas con mayor frecuencia en tu celular; ¿Te gustaría saber cómo habilitarla? toma nota que desde Depor te explicaremos el proceso a continuación.

Es importante aclarar que la “Barra lateral” es una opción que se encuentra disponible solo en algunos dispositivos Xiaomi que tengan la capa de personalización “MIUI 13″; además, la referida barra es muy productiva y te ahorrará mucho tiempo, ya que tendrás a tu alcance todas las aplicaciones que más utilizas sin la necesidad de buscarlas o entrando a la sección de “Multitareas”.

LOS PASOS PARA ACTIVAR LA BARRA LATERAL DE APLICACIONES EN XIAOMI

Primero, ingresa a los “Ajustes” o “Configuraciones” de tu celular Android , lo encuentras con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo encuentras con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, desplázate hacia abajo y presiona en el apartado “Funciones especiales”.

Aquí vas a socar sobre la opción “Barra lateral”.

El siguiente paso es encender el interruptor denominado “Mostrar siempre”, por defecto estará apagado.

Regresa a la interfaz principal de tu smartphone tocando el botón digital de “Inicio”.

Con tu dedo arrastra ligeramente hacia la izquierda desde el lado lateral superior derecho.

Se desplegará la “Barra lateral” con las aplicaciones que más utilizas.

Incluso puedes cambiar las aplicaciones y su orden, para ello, desplázate hasta el final de la barra y haz clic en el ícono de la cruz o más (+).

Finalmente, selecciona las aplicaciones que tú quieras.

DIFERENCIAS ENTRE LAS APPS Y LAS APKS DE ANDROID

Las apps y las APKs te ofrecen lo mismo, ahí no existe ninguna diferencia, por ejemplo: una app y APK de WhatsApp van a tener el mismo funcionamiento, no obstante, la diferencia se encuentra en la forma de instalación, mientras que las aplicaciones las obtienes desde la Google Play Store automáticamente, las APKs debes instalarlas y actualizarlas manualmente.

Seguro te preguntarás, ¿Por qué me complico instalando APKs cuando son prácticamente lo mismo? la respuesta es la siguiente, no todos los celulares son compatibles con las aplicaciones de la Google Play, e incluso algunas no se encuentran en esta tienda, es así que los usuarios optan por descargarse APKs.