WhatsApp Plus es un mod de la versión original de Meta que ofrece herramientas exclusivas; sin embargo, actualizarlo es una tarea complicada para quienes no están acostumbrados a la gestión de APK. ¿Acaso hay una manera de actualizarlo automáticamente o deberás repetir todo el proceso para tener la versión de agosto de 2024? Aquí te explicamos qué es lo que sucede.

WhatsApp Plus es una aplicación de terceros que, por motivos de derechos de autor, no está disponible en Google Play, la tienda oficial de Android. Es por esta razón que se denomina un APK, un fichero para Android que no está disponible en los medios oficiales porque son obras de desarrolladores independientes. Hay catálogos como APKPure que ofrecen mods de cualquier tipo por fuera de Google Play pero hay ciertos riesgos.

Como los APK están disponibles en medios no oficiales, hay el riesgo de que los ficheros contengan malwares. Google Play tiene una política de filtración de softwares, por lo que ofrece cierta garantía de seguridad; no obstante, en el mundo de los APK, hay de todo y siempre deberás tener cuidado en la selección de tus fuentes. APKPure, por ejemplo, es uno de los tantos que hay en Internet que sí revisan la seguridad de los aplicativos.

Como WhatsApp Plus es un APK y no está disponible en Google Play, los usuarios tendrán que hacer la actualización del mod manualmente. Puedes borrar el APK y volver a hacer la instalación o simplemente hacer la descarga encima de los ficheros que ya existen de WhatsApp Plus. Para ambas soluciones, tendrás que permitir la descarga de archivos desde fuentes desconocidas. Aquí te contamos cómo hacer todo el proceso.

Actualiza WhatsApp Plus v18 en tu smartphone

Crea una copia de seguridad en WhatsApp Plus y borra el mod desde el menú de Ajustes de tu celular Android .

y borra el mod desde el menú de de tu celular . Descarga el archivo APK de WhatsApp Plus v18 desde este enlace . Dale clic en “DESCARGAR APK”

. Dale clic en “DESCARGAR APK” En caso de ser necesario, activa la instalación desde fuentes desconocidas: ingresa a Configuración > Seguridad (o Privacidad) y dale clic en Fuentes desconocidas o Instalar aplicaciones desconocidas .

y dale clic en o . Abre el archivo APK (puedes encontrarlo en las notificaciones de descarga) y seguir las instrucciones hasta concluir la descarga.

Accede a WhatsApp Plus, ingresa tu número de teléfono e indexa la copia de seguridad hecha previamente.

ingresa tu número de teléfono e indexa la copia de seguridad hecha previamente. Configura el perfil con tus datos personales y listo.

Los riesgos de WhatsApp Plus

WhatsApp advierte que el uso de modificaciones (mods) puede resultar en la suspensión temporal de la cuenta, lo que significa perder acceso por un período de horas o días. En foros como Quora, los usuarios de WhatsApp Plus explican que el sistema de Meta detecta actividades inusuales para imponer sanciones. Por ejemplo, si envías el mismo mensaje a más de 100 personas desconocidas diariamente o si eres bloqueado o reportado por entre cuatro y seis personas en una hora, los desarrolladores de WhatsApp pueden identificar el uso indebido de un mod que sortea las restricciones del chat.

El problema se agrava si persistes en estas prácticas con WhatsApp Plus. Meta podría optar por la suspensión permanente de tu número telefónico, dejando como única opción contactar al Centro de ayuda de WhatsApp. Para ello, puedes tocar “Solicitar revisión” dentro de la aplicación. Enviar múltiples reportes no servirá de nada; solo queda esperar pacientemente el veredicto de la compañía.

