Ha empezado agosto y deberías probar un nuevo mod para agilizar tus conversaciones en WhatsApp. Hoy te contamos de la última versión de YOWhatsApp y cómo puedes instalarlo en tu teléfono inteligente. También precisamos qué riesgos hay en usar el mod que tanto se ha popularizado por todas sus herramientas exclusivas.

YOWhatsApp ha sido diseñada para eludir las limitaciones que WhatsApp impone a sus usuarios. Por ejemplo, se puede personalizar los acabados estéticos de la interfaz y acceder a herramientas añadidas para el mayor control de envío y recepción de llamadas o mensajes.

El mod también permite la gestión de múltiples cuentas de WhatsApp en un mismo teléfono inteligente, facilitando la gestión de varias conversaciones. Asimismo, se puede enviar archivos de hasta 700 MB y no verse limitado por los 100 MB que permite la aplicación original de Meta.

Para acceder al sistema y hacer uso de funciones como la “antieliminación” de mensajes y el “Modo Avión”, los usuarios deberás tener un celular con sistema Android 5 para adelante y tener espacio suficiente para 58MB.

Cómo saber la versión Android de tu celular

Ingresa al menú “Ajustes” o “Configuraciones” de tu móvil Android . Podrás hallarlo con ícono de una rueda dentada o engranaje.

o de tu móvil . Podrás hallarlo con ícono de una rueda dentada o engranaje. Busca el apartado “Acerca del teléfono”.

Allí deberías encontrar la versión de Android e información como el modelo del equipo, el número de serie y el código IMEI.

Cómo instalar YOWhatsApp APK 2024

Te dejamos todos los pasos para que tengas el mod en tu celular Android.

Ingresa a WhatsApp original para hacer una copia de seguridad y guárdala en Google Drive.

Elimina la app oficial de WhatsApp.

Sigue la ruta Ajustes > Aplicaciones > Chrome > Instalar aplic. desconocidas.

Clic sobre Permitir desde esta fuente para activar la opción.

para activar la opción. Ahora clic en este enlace para hacer la descarga de YOWhatsApp.

para hacer la descarga de YOWhatsApp. Ve a descargas o a la carpeta en donde guardaste el fichero y ejecuta el archivo.

Presiona Instalar .

. Concede los permisos necesarios y agrega tu número de teléfono.

Ingresa el código de verificación que recibirás por SMS y restaura la copia de seguridad para retomar tus conversaciones.

Cómo actualizar YOWhatsApp

Debes entender un par de inconvenientes a la hora de usar APK. Al no estar disponible en tiendas virtuales como Google Play, el sistema no tiene actualizaciones automáticas así que deberás hacer el mismo proceso de instalación antes descrito. No hará falta que borres la aplicación anterior porque el sistema te notificará con que ya tienes una app con el mismo nombre y deberás reemplazarlo. Solo dale clic a la ventana “Actualizar” o “Instalar” y la nueva versión debería ocupar el espacio ocupado por la app anterior.

Los riesgos de YOWhatsApp

WhatsApp aclara que el uso de modificaciones (mods) es sancionado con la suspensión temporal de la cuenta, lo que significa perder acceso por un período de horas o días. Los usuarios de Reddit explican que el sistema de Meta detecta actividades inusuales para imponer sanciones. Por ejemplo, si envías el mismo mensaje a más de 100 personas desconocidas diariamente o si eres bloqueado o reportado por entre cuatro y seis personas en una hora, los desarrolladores de WhatsApp pueden identificar el uso indebido de un mod que sortea las restricciones del chat.

El problema se agrava si persistes en estas prácticas. Meta podría optar por la suspensión permanente de tu número telefónico, dejando como única opción contactar al Centro de ayuda de WhatsApp. Para ello, puedes tocar “Solicitar revisión” dentro de la aplicación. Enviar múltiples reportes no servirá de nada; solo queda esperar pacientemente el veredicto de la compañía.

Los mods de WhatsApp no hacen que los usuarios operen por fuera de las restricciones del aplicativo. Solo se trata de una interfaz que mejora la experiencia de los usuarios pero todas las operaciones siguen ocurriendo en los servidores de Meta.

