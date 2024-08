WhatsApp Plus ofrece un montón de herramientas que no están disponibles en la versión original de Meta. Los usuarios pueden personalizar sus conversaciones y difundir información a más contactos evadiendo las restricciones del spam, incluso ver los estados que han sido eliminados. Algo así pone en desventaja a quienes usan WhatsApp y quizá quieras saber quiénes usan el mod en agosto de 2024.

De acuerdo con expertos de WhatsApp Plus en foros como Reddit, un truco para identificar a quienes usan el mod es descargándolo para descubrir alguna función exclusiva que no encuentras en la versión original de WhatsApp. En otras palabras, como los usuarios de WhatsApp Plus tienen acceso a ciertas características que solo pueden compartirse con otros usuarios del mod, la recomendación es usar WhatsApp Plus para identificar con quiénes puedes usar esas características exclusivas. Es un tanto tedioso pero es una manera de saberlo si es que tienes la iniciativa.

Otra opción es revisando la actividad de los supuestos usuarios de WhatsApp Plus que pueden evadir las restricciones de Meta. Por ejemplo, un experto en el foro Quora señala que “si estás usando la versión oficial de WhatsApp, no verás algunas de las funciones disponibles, por ejemplo, GBWhatsApp ofrece estados de video de más de 30 segundos. Si usas la versión oficial de WhatsApp, verás los primeros 30 segundos independientemente de la duración del estado de video publicado”. Si notas que el contenido tiene para más y se corta inesperadamente, puede que estés frente a un usuario de WhatsApp Plus.

También debes probar con la visibilidad de los contactos de WhatsApp a la hora de interactuar con ellos. Para comprobar si es que están usando el mod, haz los siguientes pasos:

Abre tu WhatsApp habitual y ve al perfil del sospechoso. Si ves opciones inusuales o adicionales a las funciones estándar, puede ser que está usando WhatsApp Plus.

Intenta enviarle un mensaje y observa su tiempo de respuesta. Si responde muy rápido pero la fecha y hora de su última conexión no se actualiza, puede que esté ocultando su estado online usando WhatsApp Plus .

. También puedes intentar llamarlo. Si esta se conecta pero no aparece su estado “en línea”, es otra señal de que está usando la aplicación modificada.

Cómo instalar WhatsApp Plus en Android

Antes de hacer la instalación, deberás verificar la versión del sistema operativo. Actualmente, quienes tengan Android 5 para adelante podrán hacer la descarga; es decir, quienes hayan comprado su celular desde 2014 hasta la fecha. Puedes saberlo siguiendo esta ruta: Configuración - Sistema o Información del teléfono - Información de Software.

Guía de instalación de WhatsApp Plus

Sigue la ruta Configuración > Chats > Copia de seguridad de chats en tu teléfono Android

en tu teléfono Dale clic en hacer copia de seguridad en Google Drive para traspasar tus chats en la nueva app.

Desinstala la aplicación oficial de WhatsApp.

Descarga el archivo APK de WhatsApp Plus v17.85 desde este enlace .

. Activa la instalación desde fuentes desconocidas: ingresa a Configuración > Seguridad (o Privacidad) y dale clic en Fuentes desconocidas o Instalar aplicaciones desconocidas .

y dale clic en o . Abre el archivo APK (puedes encontrarlo en las notificaciones de descarga) y seguir las instrucciones hasta concluir la descarga.

Accede a WhatsApp Plus e ingresar tu número de teléfono.

e ingresar tu número de teléfono. Ahora restaurar las conversaciones desde la copia de seguridad y configurar el perfil con tus datos personales.

