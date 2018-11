Netflix trae cosas nuevas para el cierre del año. La producción más sonada para los estrenos de Netflix en diciembre 2018 es " Roma ", una obra cinematográfica de Alfonso Cuarón que puede llegar a las nominaciones al Oscar 2019. Toda una joya del séptimo arte.



Otra producción de Netflix que está apuntando alto viene otra vez de México y se llama " Diablero ", una trama en la que tres seres sobrenaturales cargan con el destino de la humanidad.



Tampoco hay que olvidarse de la bruja favorita de Netflix. Hablamos de " El mundo oculto de Sabrina " y un capítulo especial por motivo de Navidad.



Nuevas series en diciembre 2018



Nailed It! ¡Felices fiestas! - 7 de diciembre

Perros de Berlín - 7 de diciembre

Neo Yokio: Pink Christmas - 7 de diciembre

El recluso - 7 de diciembre

Outlander (T3) - 11 de diciembre

Wanted (T3) - 13 de diciembre

Inside the World’s Toughest Prisons (T3) - 13 de diciembre

Entre los verdaderos Narcos - 14 de diciembre

The Protector - 14 de diciembre

Tidelands - 14 de diciembre

Fuller House (T4) - 14 de diciembre

Sin senos sí hay paraíso (T3) - 14 de diciembre

El mundo oculto de Sabrina: Un cuento invernal: Parte 1: Capítulo Once - 14 de diciembre

Diablero - 21 de diciembre

Derry Girls - 21 de diciembre

You - 26 de diciembre

Z Nation (T5) - 29 de diciembre

La colina de Watership - Algún momento de diciembre



Nuevas películas para diciembre



La sirenita - 1 de diciembre

Mary Shelley - 1 de diciembre

La librería - 1 de diciembre

El especialista: Resurrección - 1 de diciembre

Querida gente blanca - 3 de diciembre

Navidad 5 estrellas - 7 de diciembre

Mowgli: Relatos del libro de la selva - 7 de diciembre

El club de las madres rebeldes - 13 de diciembre

Sing Street: Este es tu momento - 14 de diciembre

ROMA - 14 de diciembre

F.R.E.D.I. - 15 de diciembre

Star Trek: Sin límites - 17 de diciembre

23:59 - 20 de diciembre

Bird Box: A ciegas - 21 de diciembre

Struggle: La vida y el arte de Szukalski - 21 de diciembre

Cuando los ángeles duermen - 28 de diciembre

La noche de 12 años - 28 de diciembre

El club de los insomnes - 31 de diciembre



Documentales en Netflix



Bobby Robson: Más que un director técnico - 1 de diciembre

Christiane Amanpour: Sexo y amor en todo el mundo - 1 de diciembre

Desenterrando Sad Hill - 1 de diciembre

Ayotzinapa: El paso de la tortuga - 1 de diciembre

The American Meme - 7 de diciembre

ReMastered: ¿Quién mató a Jam Master Jay? - 7 de diciembre

El proyecto Williamson - 14 de diciembre

Springsteen on Broadway - 16 de diciembre

Ellen DeGeneres: Relatable - 18 de diciembre

Mexicanos de bronce - 31 de diciembre



Contenido infantil de Netflix



PJ Masks: Héroes en pijamas (T1) - 1 de diciembre

Supermonstruos: La estrella de los deseos - 7 de diciembre

Voltron: El defensor legendario (T8) - 14 de diciembre

Los 3 de abajo: Relatos de Arcadia - 21 de diciembre