Facebook Messenger es la segunda aplicación de mensajería instantánea más utilizada en todo el mundo, solo se encuentra por debajo de la insuperable WhatsApp. Hace poco, la referida app de color celeste implementó el cifrado de extremo a extremo para las llamadas y videollamadas, algo que ya te enseñamos; en esta oportunidad, te explicaremos los pasos de un truco que de repente no conocías, consiste en la posibilidad de cambiar los emojis de las reacciones por el que más te agrade, ¿Quieres saber cómo hacerlo? continúa leyendo esta nota.

Los emojis son unos íconos muy populares que se utilizan para expresar una idea, emoción o sentimiento como: felicidad, amor, tristeza, odio, etc., estos comúnmente se comparten mediante la comunicación digital a través de plataformas de mensajería rápida, sin embargo, Messenger tiene una función que te permite reaccionar a los mensajes de un chat.

¿Cómo reacciono a un mensaje? simple, si te encuentras desde una computadora o portátil, ingresa a un chat y en la parte izquierda de cada mensaje te aparecerán tres opciones: los tres puntos verticales, la flecha de reenviar y la carita feliz que es la opción reaccionar, presiona esta última y te aparecerán los emojis conocidos como: Me encanta, Me divierte, Me asombra, Me entristece, Me enoja y Me gusta. En caso navegues desde un smartphone o tableta lo único que tienes que hacer es pulsar por unos segundos el mensaje para que aparezcan las reacciones.

Los íconos que acabamos de mencionar son los que vienen por defecto en la función reaccionar, pero, ¿Sabías que es posible cambiarlos por tus emojis favoritos? si pensabas que no se podía estabas equivocado, a continuación te enseñaremos a reaccionar con diferentes emoticones.

CÓMO CAMBIAR LOS EMOJIS DE LAS REACCIONES

Al momento que te aparezcan las reacciones, al costado del ícono ‘Me gusta’ te aparecerá una cruz encerrada en un círculo (+), presiónala.

Luego, se abrirán todos los emoticones de Facebook Messenger , son más de 3 mil.

En la parte derecha tienes que tocar en 'Personalizar'. Ahora, escoge un total de 6 emojis favoritos para reemplazar a los que vienen por defecto en la función reaccionar.

Finalmente, regresa hacia atrás y las reacciones se habrán guardado automáticamente, puedes hacer esto las veces que quieras.

¿Tienes algún problema con Facebook Messenger y quieres informarlo? Haz clic aquí para informar algo que no funciona correctamente en la app. Si lo que quieres es denunciar abusos u otras conversaciones que infringen las normas de Messenger presiona el siguiente enlace. También puedes sacudir tu smartphone para reportar algún inconveniente.