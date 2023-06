Es difícil confiar en un solo programa para gestionar las contraseñas de tu vida en Internet. Google cuenta con algo llamado “Gestor de contraseñas” que facilita a los usuarios el almacenamiento y administración de claves seguras y siempre tenerlas a la mano cuando sea necesario. Imaginamos que pasaste por la experiencia de olvidarte el password en algún momento, y eso es algo que demanda tiempo. ¿Pero acaso se puede confiar en el Gestor de contraseñas de Google?

El gestor de contraseñas funciona de la siguiente manera: el sistema guarda tus claves en una cuenta de Google, así cuando visitas un sitio web o una aplicación, el gesto completa el usuario y la contraseña de manera automática y sin demoras; y sincroniza las contraseñas en todos tus dispositivos donde has iniciado sesión con tu cuenta de Google, es decir, llevarás los password a tu laptop, celular, tablet y demás siempre y cuando inicies la sesión de tu cuenta.

Esto último seguro te hará dudar sobre cómo puedes tener tus claves en todos lados sin restringir el acceso a ellas. Google pensó en eso, por lo que el gestor puede solicitar autenticación adicional, como la verificación en dos pasos o la huella digital en dispositivos móviles.

Cómo pueden robarte los datos del Gestor de contraseñas de Google

Podemos concluir, entonces, que los datos del gesto de contraseñas están 100% seguras siempre y cuando no vulneren el acceso a tu cuenta de Google, la llave a toda la información sensible que guardes en la nube. Aquí te decimos cuáles son las principales amenazas que pueden sucederte para que no pierdas nunca el acceso a tu cuenta.

Los ataques de phishing son intentos de engañar a los usuarios para que revelen información confidencial, como contraseñas, mediante sitios web falsos o correos electrónicos fraudulentos. Los hackers pueden solicitarte, mediante engaños, la contraseña maestra del gestor de contraseñas de Google. Para evitar esto, asegúrate de verificar la autenticidad de los sitios web y correos electrónicos antes de proporcionar cualquier información personal.

Si tu dispositivo está infectado con malware, podría haber programas maliciosos que intenten robar información. Mantén tu dispositivo actualizado, utiliza software antivirus confiable y evita descargar aplicaciones o archivos de fuentes no confiables para reducir el riesgo de malware. Entrada no autorizada

Si alguien tiene acceso a su dispositivo desbloqueado, puede intentar acceder a sus contraseñas guardadas. Recomendamos proteger el dispositivo, usar contraseñas o métodos de autenticación y no dejarlo desatendido en áreas públicas.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.