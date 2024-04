Ya no falta nada para el 8 de abril, fecha en la que la luna cubrirá al sol, dando origen a uno de los eventos más esperados del 2024 en el hemisferio norte, se trata del eclipse solar. Los países donde se verá sin necesidad de un telescopio serán Estados Unidos, Canadá y parte de México, aunque no se descarta que también se pueda apreciar parcialmente en Latinoamérica. Con la finalidad de que no te pierdas absolutamente nada, hoy te traeré el mapa de Google Maps con la trayectoria del fenómeno astronómico a fin de que lo uses para consultar sin necesidad de tener que usar tus datos, es decir, de forma offline. Recuerda siempre tener un poco de espacio separado en tu dispositivo móvil.

Cómo descargar el mapa de Google Maps para ver el eclipse solar el 8 de abril

Lo primero que debes de saber son las ciudades donde se verá el eclipse solar.

En Estados Unidos serán Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Nueva York, Vermont, New Hampshire y Maine .

. En Canadá podrás verlo en Ontario, Quebec, Nuevo Brunswick, la Isla del Príncipe Eduardo y Nueva Escocia .

. Mientras que en México se podrá apreciar en el norte de dicho país.

Una vez que sepas las ciudades, ahora toca descargar el mapa de Google Maps.

Solo debes entrar a la aplicación y seleccionar algún punto de las ciudades que te he mencionado .

. Luego debes alzar la pestaña que aparece abajo hacia arriba.

En ese momento presiona los tres puntitos de la esquina superior.

Allí aparecerá una opción que dice “Descargar”. Presiona y deberás determinar qué parte del mapa deseas de manera offline .

. Yo te recomiendo seleccionar todo. Eso sí, ocupará un poco más en tu celular.

Cuando lo logres, ya podrás contar con el mapa para seguir la trayectoria del eclipse solar del 8 de abril.

Qué es un eclipse solar

Ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol.

Durante un eclipse solar total, el disco del Sol queda completamente oculto por la Luna.

La región afectada experimenta oscuridad momentánea.

La zona de totalidad es donde se puede observar el eclipse total.

Fuera de esta zona se puede ver un eclipse solar parcial.

Los eclipses solares son eventos astronómicos relativamente raros

