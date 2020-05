En la actualidad los patrones de comportamiento están cambiando, desde la forma de vestir hasta el saludo que realizamos cotidianamente con el fin de evitar el contagio del coronavirus. Sin embargo, una de las fuentes de transmisión puede ser nuestro celular. ¿Sabes cómo realizar una llamada sin tocar el teléfono con Google? ¿Se tiene qué habilitar algo?

Para poder realizar este sencillo truco no tenemos mas que ir a nuestro terminal Android y emplear un truco que, en su mayoría, no se utiliza por estar casi oculto o no configurado a la perfección. Lo primero que debemos hacer es certificar que tenemos Google Assistant.

El asistente de voz de Google es una herramienta útil que nos ayuda no solo a conocer varias cosas que desconocemos con solo preguntarle. Gracias a esta herramienta podremos pasar una canción, saber qué es lo que pasó en una localidad, buscar contenido sobre una serie y hasta el significado de una cosa.

¿Sabes cómo llamar a un familiar tuyo con solo usar Google Assistant sin necesidad de coger tu celular? Este truco es bastante sencillo y no tendrás que instalar nada en tu terminal Android. Todo está allí.

¿Cómo se puede realizar una videollamada en Google Assistant? Este es el truco. (Foto: Google)

CÓMO HACER UNA LLAMADA CON GOOGLE ASSISTANT

Lo primero que debes hacer es ingresar a la pantalla principal de tu celular y allí pulsar el botón home o el central por unos tres segundos.

En ese momento aparecerá el asistente de Google quien te pedirá configurar tu voz para poder manejarlo con solo decir “Ok, Google”.

Esta es la forma de cómo poder realizar una videollamada o llamada en Google Assistant. (Foto: Google)

Cuando finalices, simplemente di “Ok, Google, llamar a” y determinar el nombre de la persona o contacto.

Si existen dos contactos con el mismo nombre, Google te dirá a cuál de todos deseas llamar.

Una vez que lo haya seleccionado, el asistente ejecutará la llamada y listo.

A partir de ahora, cuando Assistant interactúe contigo utilizará el nombre por el que le has pedido que te llame.

QUÉ ES GOOGLE ASSISTANT

El Asistente de Google es un asistente virtual desarrollado con Inteligencia artificial por Google que está disponible principalmente en dispositivos móviles y domésticos inteligentes. A diferencia de Google Now, el Asistente de Google puede participar en conversaciones bidireccionales.

