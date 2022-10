La mayoría de navegadores de Internet cuentan con el modo incógnito. En Google Chrome puedes acceder tan solo al presionar el botón de los tres puntos en la parte superior derecha y acceder a “Nueva ventana de incógnito” o utilizar el atajo “Control + Shift + N”.

Una vez que ingreses, te aparecerá una advertencia que dice lo siguiente: “Ahora puedes navegar de forma privada; las demás personas que usan este dispositivo no verán tu actividad. Sin embargo, se guardarán las descargas, los favoritos y los elementos de la lista de lectura”.

Básicamente, no se guardará el historial de navegación cuando utilices el modo incógnito, ni en tu PC ni en Google Chrome. Las cookies y los datos de los portales webs tampoco se almacenarán, así como también los datos que ingreses a los portales, como correos electrónicos y contraseñas.

No obstante, no se trata de una forma de escapar de la recolección de datos de Google. Recientemente, los mismos empleados de la compañía declararon no estar conformes con la seguridad que ofrece este modo.

Lorraine Twohill, directora de marketing en Google, según explica el medio Xataka, envió un correo a Sundar Pichai, CEO de la Google, para trabajar en un proyecto que busque “hacer el Modo Incógnito realmente privado”.

“Estamos limitados en cuanto a la fuerza con la que podemos comercializar [el Modo] Incógnito porque no es verdaderamente privado”, se detalló en el correo filtrado.

Google Chrome modo incógnito: ¿cuánta privacidad ofrece el navegador privado? Foto: captura.

Caso del 2018

Hace solo unos años, se dio a conocer que un empleado compartió un informe en donde demostraba que los usuarios no saben exactamente cómo funciona el modo incógnito y terminan exponiendo su propia privacidad al usarlo.

Una de las propuestas era “dejar de llamarlo Incógnito y parar de usar un icono con un espía”. Por este motivo, ahora Google te ofrece toda la información del modo incógnito al abrir una pestaña.

Solo ten en cuenta que Google Chrome modo incógnito no “evita que los sitios web que visitas publiquen anuncios basados en tu actividad durante una sesión de incógnito. Una vez que cierres todas las ventanas de incógnito, los sitios web no podrán mostrarte anuncios basados en la actividad que has realizado durante la sesión que has cerrado”.

