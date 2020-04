La serie de "Los Simpson” es palabra mayor en cuanto a producciones televisivas. Es una de las más vistas y la que más tiempo se mantiene en el aire. Millones alrededor del mundo la han visto y lo siguen haciendo. Por eso es que cuando se supo que Google Maps descubrió la que sería la vivienda de Homero y los suyos, esta noticia causó un gran impacto, sobre todo porque la casa hallada no se encontraba en Springfield. ¿Te sorprende? Conoce más sobre esta historia.

Si bien algunas imágenes pueden salir mal, otras son captadas por la cámara en 360 grados de Google Maps de manera correcta.

Esta popular plataforma ayuda a muchas personas a conocer lugares remotos, incluso a aquellos donde no podemos acceder o simplemente no podemos visitar ya sea por falta de tiempo o de dinero.

Una de esas cosas extrañas es la supuesta casa de “Los Simpson”, la serie de televisión de los personajes amarillos. Miles de cibernautas han acudido a dicho hogar buscando en Internet.

Así luce la verdadera casa de Los Simpson en Henderson, Nevada, Estados Unidos. (Foto: Google Maps)

La supuesta casa de “Los Simpson” se ubica en 712 Red Bark Ln, Henderson, NV 89011, EE. UU. Si colocas dicha dirección en Google Maps, automáticamente te trasladará a la vivienda donde pueden vivir Homero, Bart, Lisa, Marge, Maggie.

La similitud de este lugar con la de la serie es tan grande que hasta cuenta con la misma cochera, la puerta, la chimenea y hasta los dos pisos que se aprecian en la serie animada.

No sabemos si esta fue idea de la persona que habita la vivienda o simplemente se tomó como base para “Los Simpson”. Pese a ello, los dueños decidieron acudir a Google Maps para que pixelee la imagen y así evitar que visitantes o curiosos visualicen el lugar.

Cabe mencionar que esta serie de animación, creada por Matt Groening, es la de mayor duración en la televisión norteamericana. El próximo 17 de diciembre cumplirá 31 años al aire. Pese al tiempo transcurrido, "Los Simpson” siguen convocando a millones de personas frente a su televisor.

SOBRE LA SERIE

"Los Simpson” (en inglés, “The Simpsons”) es una serie estadounidense de comedia, en formato de animación, creada por Matt Groening para Fox Broadcasting Company y emitida en varios países del mundo. La serie es una sátira de la sociedad estadounidense que narra la vida y el día a día de una familia de clase media de ese país (cuyos miembros son Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie Simpson) que vive en un pueblo ficticio llamado Springfield.

La familia fue concebida por Groening y poco después debutó en una serie de cortos de animación producidos por James L. Brooks.​ Groening creó una familia disfuncional y nombró a sus personajes en honor a los miembros de su propia familia, sustituyendo su propio nombre por Bart.

The Simpsons: las pistas que sugieren que Carl y Lenny son más que amigos (Foto: Fox / Disney)

La ciudad de Springfield actúa como un universo completo que permite a los personajes enfrentarse a los problemas de la sociedad moderna. Homero es quien trabaja en una central nuclear y muchas veces comenta el estado del medio ambiente.

Por otro lado, están sus hijos, Bart y Lisa, que están en la escuela primaria de Springfield, donde los guionistas de la serie ilustran asuntos controvertidos sobre el tema de la educación.

En muchas ocasiones, los guionistas a menudo evidencian su inclinación por ideas progresistas, aunque hacen humor con todo el espectro político. Además, la serie a menudo presenta gobiernos del trabajador medio; por lo tanto, presentan figuras de la autoridad con una luz oscura y desfavorable.

En "Los Simpson”, los políticos son corruptos, los ministros eclesiásticos como Reverend Lovejoy se muestran indiferentes hacia los feligreses y los policías locales son ineficaces.

La religión es otro de los temas principales; en tiempos de crisis la familia frecuentemente vuelve sus ojos a Dios, y la serie se ha ocupado de la mayoría de las religiones mayoritarias, como el cristianismo, judaísmo o hinduismo, entre otras.

Se hace referencia también en la serie al confucianismo, en el Treehouse of Horror XIV en el cual, el padre del profesor Frink vuelve a la vida y asesina a Flanders para robarle su saludable corazón. Al borde de la muerte, Ned dice “Oh, el cielo existe... ¿Confucio? No, creo que le atiné al árbol equivocado”.

FOX anuncia el final de Los Simpson tras 30 años en televisión

Una de las familias más populares de la televisión es “Los Simpson”, donde su primera emisión fue el pasado 18 de diciembre de 1989. Además de ser reconocida por hacer reír con sus ocurrencias de diferentes personajes, también destaca por hacer predicciones del futuro en repetidas ocasiones, muchas de las cuales se cumplieron con el paso del tiempo.

Los rumores del final de la popular serie empezó tras la compra de FOX por parte de Disney, quien decidirá si continuará con la historia de los habitantes de Springfield.

Por otro lado, en una entrevista de The Hollywood Reporte con el productor de Al Jean, señaló que "Los Simpson” lleguen a su desenlace lego de la temporada 30.

"Es posible que no tratemos de negociar para llegar a la temporada 30. No me sorprendería que nos detuviésemos en la temporada 28, pero mi apuesta es que llegaremos a la 30. De querer continuar, tendríamos que volver a negociar los contratos”, señaló.

“Si me hicieran elegir, diría que lo más posible es que acabemos la serie después de la temporada 30, pero me he equivocado respecto a esto con anterioridad. Pensé que cinco temporadas estaban bien cuando llegamos a ese punto", comentó el productor entre risas”, agregó.

¿Dónde viajaron los Simpson?

La familia constantemente viaja a otros estados y ciudades de EE. UU., pero también viaja al extranjero y ha visitado países como Japón, Brasil, Australia, Reino Unido (Inglaterra y Escocia), Cuba, Italia, Islandia, Tanzania, Canadá, Francia, Irlanda, Micronesia, China, India, Israel, Dinamarca, España (visitando Barcelona), Perú (capítulo en el que viajan a Machu Picchu), México (aunque sólo se muestran fotos de su estancia en Tijuana en el capítulo Kamp Krusty), Suecia y Marruecos (estos dos últimos en los especiales de Halloween).

Un poco más de Springfield

Los Simpson ha tomado un lugar en la ficticia ciudad estadounidense de Springfield, sin coordenadas geográficas o localizaciones concretas que permitan conocer en qué estado de Estados Unidos se encuentra. El nombre del lugar es tan común en el país norteamericano que aparece en la mitad de los estados y la geografía contiene costas, desiertos, zonas agrícolas extensas, altas montañas y cualquier elemento necesario para el desarrollo del argumento.

Es en Springfield que tres ríos se encuentran, y el río Connecticut es demasiado profunda para los buques oceánicos. Nativos americanos vivían en Springfield desde hace miles de años debido a su excelente ubicación, y el suelo fértil para la agricultura. El empresario inglés William Pynchon en 1636 se dio cuenta de que Springfield fue la mejor de la tierra cerca del río Connecticut. Pynchon compró la tierra a los nativos americanos durante 18 brazas de cuentas de concha y azadas de 18 años.

La familia Simpson vive en el 742 de Evergreen Terrace (en Hispanoamérica: Avenida Siempreviva 742), Springfield, en honor a la calle donde vivía Matt Groening cuando era niño. En varios episodios se dan varios números, entre ellos: 59 (Mr. Lisa Goes to Washington), 94 (Blood Feud y Bart, el amante), 723 (Homer the Vigilante), 743 (Beyond Blunderdome) y 1094 (New Kid on the Block), además de Spalding Way 430 (Kamp Krusty).

Cabe mencionar que existe una réplica de la casa en Henderson (Nevada) que fue sorteada en 1997 por Fox y Pepsi. Tiene más de 200 metros cuadrados y fue puesta a la venta en 2011 por 120 mil dólares.

Los Simpson es una serie estadounidense de comedia creada por Matt Groening para Fox y emitida en varios países del mundo. (FOX)

Los Simpson habían predicho el meme de hombres bailando con atáud

Uno de los memes más compartidos en las redes sociales es sin dudas el "Coffin Dance", donde unos africanos bailando, cargan un ataúd, al ritmo de la canción "Astronomia", de Tony Igy. Sin embargo, ciertos fans se dieron cuenta que los Simpson ya había predicho (una vez más) este meme, hace muchos años.

El origen del popular vídeo se basa en un clip de Ghana, África, pero lo que pocos se dieron cuenta es que la famosa serie de Los Simpson presentaron una escena muy similar, durante el capítulo 12 de la temporada 20, titulado ‘No más préstamos’.

Para algunos fanáticos de la serie animada, esto sería una predicción de los africanos que bailan con un ataúd ya que tienen algunas similitudes con el video viral.

Si eres una de las pocas personas que todavía no ha visto uno de esos videos, descuida. A continuación te dejamos un clip recopilatorio.

TRUCOS EN GOOGLE MAPS

Pegman, el popular hombrecito amarillo de Google Maps, puede transformarse en varias cosas cuando uno navega en el mapa.

Por ejemplo, se convierte en una nave espacial si lo utilizas sobre el Área 51 en Nevada, Estados Unidos. Se disfraza de Doc (“Regreso al futuro”) si usas los viajes en el tiempo de Street View. Se convierte en un pequeño monstruo de color verde si buscas el lago Ness.

Cuando desplaces el muñequito de Google Maps, este se transformará en el monstruo del lago Ness. (Foto: Google)

Si buscas el castillo de Windsor, verás que pegman de Google Maps se transforma en la reina Isabel II. (Foto: Google)

Cabe resaltar que un grupo de personas quiso organizar un evento para ir a la zona misteriosa de los Estados Unidos. La actividad fue cancelada y muchos se quedaron impacientes.

Si posicionas el muñequito amarillo de Google Maps en cualquier zona del Área 51, esto te aparecerá en tu pantalla. (Foto: Google)

También si pasas el cursor sobre el castillo de Windsor, en el Reino Unido, el hombrecito amarillo se convertirá en la reina Isabel II.

Cabe precisar que uno de los trucos que ha fascinado a muchos es que también puedes viajar en el tiempo usando la cronología que aparece en cada uno de los lugares que deseas encontrar.

DOCTOR WHO EN GOOGLE MAPS

Si colocas en el buscador de Google Maps Earl's Court Road, en Londres, algo realmente sorprendente se te aparecerá, sobre todo si eres uno de los fanáticos de Doctor Who.

En ese momento, el mapa te trasladará hacia una cabina telefónica de color azul. Sin embargo, si avanzas hacia ella con el mouse, estarás dentro del TARDIS, la máquina del tiempo de Doctor Who, la serie de la televisión británica de ciencia ficción producida por la BBC.

Google te permite ver el interior del TARDIS de Doctor Who, la máquina del tiempo en forma de cabina telefónica. (Foto: Google)

