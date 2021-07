Cuando no sabes cómo llegar a un determinado lugar recurres inmediatamente a Google Maps, esa aplicación que te orienta a través de un mapa para llevarte a tu destino. Esta plataforma también puede guiarte por voz, por ejemplo, te dice que vayas a la derecha, izquierda o de frente; asimismo, cuenta con diferentes herramientas como: la de avisarte si el autobús va lleno, almacenar todos los lugares que has visitado en un día, calcular la distancia entre dos puntos, etc.

Si hay un lugar en específico a donde siempre te diriges, entonces este truco que a continuación te enseñaremos será de mucha utilidad para ti, ya que no perderás más tiempo al escribir la misma dirección todos los días porque la tendrás guardada como acceso directo en la pantalla de tu celular.

Esto puede servirte en ocasiones donde quieras ver rápidamente que ruta alternativa tomar cuando hay demasiado tráfico. No será necesario instalar aplicaciones adicionales y solamente funcionará en los móviles con sistema operativo Android.

CÓMO CREAR ACCESOS DIRECTOS DE TUS DIRECCIONES

Primero asegúrate que Google Maps no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store. Ahora, pulsa por unos segundos el ícono de Google Maps y aparecerán dos opciones: ‘Dirección particular’ (de casa) y ‘Dirección del trabajo’. Presiona cualquiera de las dos.

y aparecerán dos opciones: ‘Dirección particular’ (de casa) y ‘Dirección del trabajo’. Presiona cualquiera de las dos. Se abrirá Google Maps y donde dice ‘Tu ubicación’ puedes colocar la dirección de tu casa (por ejemplo) y en la parte de abajo ‘Dirección particular’ la dirección a donde casi siempre te diriges (puede ser tu trabajo).

y donde dice ‘Tu ubicación’ puedes colocar la dirección de tu casa (por ejemplo) y en la parte de abajo ‘Dirección particular’ la dirección a donde casi siempre te diriges (puede ser tu trabajo). Es importante que eliges el método como te vas a desplazar, puede ser en automóvil, autobús, motocicleta, bicicleta o a pie.

Después, presiona los tres puntos verticales que se encuentran en el extremo superior derecho y aprieta la opción ‘Agregar ruta a la pantalla principal’.

Google Maps te mostrará el siguiente mensaje: “¿Desea añadir a la pantalla de inicio?”, aprieta en añadir.

te mostrará el siguiente mensaje: “¿Desea añadir a la pantalla de inicio?”, aprieta en añadir. Automáticamente aparecerá en la pantalla de inicio del celular.

Acceso directo de una dirección (Foto: Mag)

Finalmente, solo presiona el acceso directo y rápidamente se abrirá Google Maps con la ruta ya marcada para que la sigas.

Hace poco Google Maps añadió una novedosa herramienta que te alertará si un autobús o parada se encuentra aglomerada de personas, esto con el objetivo de evitar el contagio y la propagación del COVID-19, también es útil para que decidas por una ruta alternativa. Conoce todos los detalles de esta herramienta en la siguiente nota.