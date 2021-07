Todos están a la expectativa del nuevo sistema operativo de iPhone, nos referimos a iOS 15 , el cual se lanzará definitivamente el próximo 15 de septiembre de 2021, unos días después de la presentación del iPhone 13. En esta oportunidad te enseñaremos las nuevas funciones de iOS 15 en cuanto a los tipos del ‘Modo de Concentración’.

Anteriormente, este modo se denominaba ‘No molestar’, sin embargo, iOS 15 decidió cambiar su nombre por ‘Concentración’ y ahora te ofrecerá mayor flexibilidad que las anteriores versiones de Apple. Es importante resaltar que esta característica estará disponible tanto en móviles iPhone como en los iPad con iPadOS 15.

Además, el ‘Modo de Concentración’ tiene diferentes opciones como por ejemplo: el ‘Modo Deporte’, en donde podrás sincronizar tu equipo móvil con el Apple Watch para que automáticamente se active el entrenamiento con el reloj.

TIPOS DE MODO DE CONCENTRACIÓN

Para ingresar al ‘Modo concentración’ debes dirigirte a los ‘Ajustes’ y buscar el apartado con el mismo nombre. Aquí encontrarás los siguientes tipos:

Trabajo: podrás configurar este modo para que solo recibas notificaciones de aplicativos relacionadas al ámbito laboral como: Gmail, Telegram, WhatsApp, etc.

podrás configurar este modo para que solo recibas notificaciones de aplicativos relacionadas al ámbito laboral como: Gmail, Telegram, WhatsApp, etc. Descanso: te permite desactivar las notificaciones que son importantes para que puedas desconectarte del trabajo.

te permite desactivar las notificaciones que son importantes para que puedas desconectarte del trabajo. Ejercicio: este modo es capaz de sincronizar el móvil con el Apple Watch para comenzar un entrenamiento.

este modo es capaz de sincronizar el móvil con el Apple Watch para comenzar un entrenamiento. Estudio: te llegarán solo las notificaciones de tus compañeros de clase o apps relacionadas al estudio.

te llegarán solo las notificaciones de tus compañeros de clase o apps relacionadas al estudio. Serie o película: recibirás solo las notificaciones de aplicativos de streaming.

recibirás solo las notificaciones de aplicativos de streaming. Juegos: podrás observarlas las notificaciones de tus amigos con los que juegas y de los aplicativos de videojuegos.

Como se recuerda, por el momento iOS 15 se encuentra en etapa de prueba y estará disponible en los siguientes celulares iPhone: iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1ª generación), iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone XR, iPod Touch (7ª generación), iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (2020), iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max.

Sabiendo esto, si deseas probar ahora mismo iOS 15 en tu dispositivo iPhone, haz clic aquí para que sigas todos los pasos de la instalación. Si eres un usuario que anteriormente ha probado algunas versiones de prueba del referido sistema operativo, también puedes seguir el mismo tutorial.